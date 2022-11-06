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Тюмень в лидерах по тестированию

6 ноября 08:20
Фото: 1MI

Тюменская область попала в топ-5 по тестированию на коронавирус

Тюменская область попала в топ-15 регионов России по числу проведенных тестов на COVID-19 и заняла четвертое место с показателем более 308 тысяч исследований на 100 тысяч населения. Первые места в рейтинге заняли Ямал, Москва и Санкт-Петербург.

Всего в Тюменской области с начала  пандемии было проведено около пяти миллионов тестирований на коронавирус, в то числе более 1,4 миллионов в этом году, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Всего на территории региона работают 26 лабораторий, где выполняют исследования на COVID-19. Десять из них – частные.

Ранее «Наш Город» писал, что по миру начал распространяться новый штамм коронавируса, получивший неофициальное название «Цербер». В Тюменской области случаи заболевания им пока не выявлены. За последние недели в регионе ситуация с COVID-19 стабилизировалась. За последние сутки было выявлено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Рейтинги#COVID-19
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