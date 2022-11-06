Тюмень в лидерах по тестированию

Всего в Тюменской области с начала пандемии было проведено около пяти миллионов тестирований на коронавирус, в то числе более 1,4 миллионов в этом году, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Всего на территории региона работают 26 лабораторий, где выполняют исследования на COVID-19. Десять из них – частные.
Ранее «Наш Город» писал, что по миру начал распространяться новый штамм коронавируса, получивший неофициальное название «Цербер». В Тюменской области случаи заболевания им пока не выявлены. За последние недели в регионе ситуация с COVID-19 стабилизировалась. За последние сутки было выявлено 112 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.