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Топ 3 недели: применение опыта СВО, частичная мобилизация и Новый год за счет бизнеса

6 ноября 16:16
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени обучают мобилизованных с учетом опыта СВО и новых технологий

Тюменских мобилизованных на полигоне обучают с учетом опыта, полученного на СВО. Вместе с этим применяются и новые технологии, которыми необходимо владеть современному военному. Призванных в рамках частичной мобилизации также учат взаимодействовать с минами и управлять беспилотниками.

Обучение мобилизованных тюменцев проходит с учетом новых технологий и старого опыта

Не смотря на то, что мобилизационные мероприятия, по словам президента РФ закончились, граждане, получившие повестки ранее и отправленные на подготовку, продолжают обучаться необходимым навыкам на полигоне ТВВИКУ.

Инструкторы рассказывают, что в ходе учений, используется опыт, полученный российскими военными в ходе СВО в Украине.

Также все преподаватели, работающие с мобилизованными на полигоне являются докторами наук, кандидатами в доктора наук, они имеют обширный жизненный и преподавательский опыт.

Фото: "Наш город"

Владимир Путин рассказал — сколько мобилизованных находятся в зоне боевых действий

На этой неделе президент российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 318 тысяч человек.

Он объяснил, что план был перевыполнен (планировалось призвать 300 тысяч человек) из-за потока добровольцев.

По сообщению Путина, сейчас 49 тысяч человек  находятся в зоне боевых действий. Все остальные пока занимаются обучением на полигонах.

Фото: "Наш город"

В Тюмени Новый год отпразднуют за счет бизнесменов

Глава городской администрации руслан Кухарук выступил с заявлением о том, что местные бизнесмены покроют расходы на новогодние мероприятия в городе. 

Городской бюджет проспонсирует только монтаж праздничных конструкций. По словам Кухарука, бизнесмены и бизнесвумен сами изъявили желание проспонсировать праздник. 

В число компаний-благотворителей войдут представители банковского дела, строительные фирмы и нефтегазовые корпорации.  

Фото: "Наш город"
#Итоги недели#Общество#Армия#Военнослужащие#Губернатор#Новости тюмени#Выплаты#Новый год#Подарки на Новый год#В. путин#Алиса Вернер
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