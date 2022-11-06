Топ 3 недели: применение опыта СВО, частичная мобилизация и Новый год за счет бизнеса

Не смотря на то, что мобилизационные мероприятия, по словам президента РФ закончились, граждане, получившие повестки ранее и отправленные на подготовку, продолжают обучаться необходимым навыкам на полигоне ТВВИКУ.
Инструкторы рассказывают, что в ходе учений, используется опыт, полученный российскими военными в ходе СВО в Украине.
Также все преподаватели, работающие с мобилизованными на полигоне являются докторами наук, кандидатами в доктора наук, они имеют обширный жизненный и преподавательский опыт.
На этой неделе президент российской Федерации Владимир Путин сообщил, что в ходе частичной мобилизации было призвано 318 тысяч человек.
Он объяснил, что план был перевыполнен (планировалось призвать 300 тысяч человек) из-за потока добровольцев.
По сообщению Путина, сейчас 49 тысяч человек находятся в зоне боевых действий. Все остальные пока занимаются обучением на полигонах.
Глава городской администрации руслан Кухарук выступил с заявлением о том, что местные бизнесмены покроют расходы на новогодние мероприятия в городе.
Городской бюджет проспонсирует только монтаж праздничных конструкций. По словам Кухарука, бизнесмены и бизнесвумен сами изъявили желание проспонсировать праздник.
В число компаний-благотворителей войдут представители банковского дела, строительные фирмы и нефтегазовые корпорации.