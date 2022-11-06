Топ 3 недели: применение опыта СВО, частичная мобилизация и Новый год за счет бизнеса

Глава городской администрации руслан Кухарук выступил с заявлением о том, что местные бизнесмены покроют расходы на новогодние мероприятия в городе.

Городской бюджет проспонсирует только монтаж праздничных конструкций. По словам Кухарука, бизнесмены и бизнесвумен сами изъявили желание проспонсировать праздник.

В число компаний-благотворителей войдут представители банковского дела, строительные фирмы и нефтегазовые корпорации.