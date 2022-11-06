По словам тюменки, мошенники несколько суток донимали ее звонками — сообщали о несуществующих кредитах. К счастью, уговорам перевести деньги на «безопасный счет» женщина не поддалась.
На данный момент поиском аферистов занимаются сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками Следственного комитета по Тюменской области, обманным путем заставили жительницу областной столицы перевести на свой счет порядка одного миллиона двухсот тысяч рублей. Инцидент произошел в начале этого месяца.