Телефонные аферисты три дня мучали тюменку звонками

Телефонные мошенники в течение трех дней пытались выманить у жительницы Тюмени под различными предлогами денежные средства в размере 500 тысяч рублей, но в итоге добились только того, что теперь их поиском занимаются сотрудники полиции. Женщина обратилась в ведомство с заявлением на аферистов.

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