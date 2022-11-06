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Телефонные мошенники

6 ноября 12:03
Фото: 1MI

Телефонные аферисты три дня мучали тюменку звонками

Телефонные мошенники в течение трех дней пытались выманить у жительницы Тюмени под различными предлогами денежные средства в размере 500 тысяч рублей, но в итоге добились только того, что теперь их поиском занимаются сотрудники полиции. Женщина обратилась в ведомство с заявлением на аферистов.
Сюжет
Тюмень

По словам тюменки, мошенники несколько суток донимали ее звонками — сообщали о несуществующих кредитах. К счастью, уговорам перевести деньги на «безопасный счет» женщина не поддалась.

На данный момент поиском аферистов занимаются сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени телефонные мошенники, представившиеся сотрудниками Следственного комитета по Тюменской области, обманным путем заставили жительницу областной столицы перевести на свой счет порядка одного миллиона двухсот тысяч рублей. Инцидент произошел в начале этого месяца.

 

#Валентина Бурнашева#Тюмень#Полиция#Тюменская область#Новости тюмени#Мошенники#УМВД России по Тюменской области#Кража денег
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