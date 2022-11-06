Таксист врезался в шиномонтажку

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Тюмень – Екатеринбург в районе деревни Чупино произошло жесткое ДТП с участием большегруза. Водитель фуры, перевозившей строительные материалы, не справился с управлением и врезался в ограждение. Грузовик загорелся. О пострадавших не сообщалось.