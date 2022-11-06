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Таксист врезался в шиномонтажку

6 ноября 11:13
Фото: 1MI

В Тюмени таксист врезался в шиномонтажку. Есть пострадавшие

Массовая авария с участием трех автомобилей произошла сегодня во второй половине дня в районе ТЭЦ-2. В припаркованные у шиномонтажной мастерской машины врезался водитель такси. Сообщение о дорожно –транспортном происшествии опубликовали в сообществе «ЧС Тюмень» очевидцы.
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Тюмень

По словам тюменцев, пострадал работник шиномонтажа. Мужчину госпитализировали.

«Водитель такси был пьян. В шиномонтажной мастерской работает мой брат. Его увезли в больницу без сознания, этот таксист въехал в него на скорости. Сейчас его уже привели в чувства, проводят обследование», - сообщил Эльмир Л.

В ГИБДД по Тюменской области рассказали, что о данной аварии сообщений пока не поступало.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Тюмень – Екатеринбург в районе деревни Чупино произошло жесткое ДТП с участием большегруза. Водитель фуры, перевозившей строительные материалы, не справился с управлением и врезался в ограждение. Грузовик загорелся. О пострадавших не сообщалось.

#Валентина Бурнашева#Тюмень#ДТП#Жертвы ДТП#Новости тюмени#Авария#Безопасность на дорогах#Травмы
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