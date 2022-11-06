Таксист врезался в шиномонтажку

По словам тюменцев, пострадал работник шиномонтажа. Мужчину госпитализировали.
«Водитель такси был пьян. В шиномонтажной мастерской работает мой брат. Его увезли в больницу без сознания, этот таксист въехал в него на скорости. Сейчас его уже привели в чувства, проводят обследование», - сообщил Эльмир Л.
В ГИБДД по Тюменской области рассказали, что о данной аварии сообщений пока не поступало.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной автодороге Тюмень – Екатеринбург в районе деревни Чупино произошло жесткое ДТП с участием большегруза. Водитель фуры, перевозившей строительные материалы, не справился с управлением и врезался в ограждение. Грузовик загорелся. О пострадавших не сообщалось.