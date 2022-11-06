Пьяные водители

В Тобольске сотрудники ДПС задержали нетрезвого бесправника. Мужчина пояснил, что едет из гаража. Алкотестер показал 1,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Еще одного любителя выпить за рулем поймали на трассе Армизонское – Омутинское. 55-летний водитель Hyundai пояснил, что сесть за руль он решил после ссоры с женой – с супругой он находился в гостях. С показаниям алкотестера автовладелец не согласился, поэтому был направлен на процедуру освидетельствования в больницу.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на объездной дороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На улице Федюнинского в аварию попали семь автомобилей. Никто не пострадал, но временно движение на участке автодороги было парализовано.