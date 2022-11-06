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Пьяные водители

6 ноября 06:43
Фото: ГИБДД

Тюменец поссорился с женой и сел пьяным за руль

Более тридцати водителей в состоянии алкогольного опьянения поймали на тюменских дорогах за минувшие сутки инспекторы ГИБДД. От «пьяной» езды автовладельцев не удержала даже сложная обстановка на дорогах в связи с погодными условиями.

В Тобольске сотрудники ДПС задержали нетрезвого бесправника. Мужчина пояснил, что едет из гаража. Алкотестер показал 1,48 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Еще одного любителя выпить за рулем поймали на трассе Армизонское – Омутинское. 55-летний водитель Hyundai пояснил, что сесть за руль он решил после ссоры с женой – с супругой он находился в гостях. С показаниям алкотестера  автовладелец  не согласился, поэтому был направлен на процедуру освидетельствования в больницу.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в Тюмени на объездной дороге произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. На улице Федюнинского в аварию попали семь автомобилей. Никто не пострадал, но временно движение на участке автодороги было парализовано.

#Валентина Бурнашева#Общество#Инспекторы гибдд#ГИБДД#Тюменская область#Новости тюмени#Нетрезвые водители#ДПС#Алкоголь
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