Пьяные водители

Еще одного любителя выпить за рулем поймали на трассе Армизонское – Омутинское. 55-летний водитель Hyundai пояснил, что сесть за руль он решил после ссоры с женой – с супругой он находился в гостях. С показаниям алкотестера автовладелец не согласился, поэтому был направлен на процедуру освидетельствования в больницу.