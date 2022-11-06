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Пропал 71-летний пенсионер

6 ноября 07:51
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюменской области пятый день ищут 71-летнего пенсионера

В Тюменской области пятые сутки продолжаются поиски 71-летнего жителя села Караульнояр. Николай Плеханов днем 1 ноября ушел из дома и после этого перестал выходить на связь. Поиск пенсионера ведут волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» и сотрудники полиции.

Когда мужчину видели в последний раз, он был одет в куртку серого цвета, брюки черного цвета, темную шапку-ушанку, сапоги. Рост 1,65 метра, телосложение среднее, волосы седые, глаза карие.

Тех, кому известно что-либо о местонахождении Николая Плеханова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-912-077-10-11, 8-922-266-98-74 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 33 летней Екатерины Достоваловой, пропавшей в конце октября. В целом за октябрь в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Тюменской области поступило 22 заявки от жителей региона. За месяц были найдены живыми семнадцать человек.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Поиски пропавших#Поиск человека#Волонтеры#Пенсионеры
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