Пропал 71-летний пенсионер

Когда мужчину видели в последний раз, он был одет в куртку серого цвета, брюки черного цвета, темную шапку-ушанку, сапоги. Рост 1,65 метра, телосложение среднее, волосы седые, глаза карие.
Тех, кому известно что-либо о местонахождении Николая Плеханова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 8-912-077-10-11, 8-922-266-98-74 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 33 летней Екатерины Достоваловой, пропавшей в конце октября. В целом за октябрь в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Тюменской области поступило 22 заявки от жителей региона. За месяц были найдены живыми семнадцать человек.