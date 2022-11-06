Пропал 71-летний пенсионер

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени успешно завершились поиски 33 летней Екатерины Достоваловой, пропавшей в конце октября. В целом за октябрь в поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Тюменской области поступило 22 заявки от жителей региона. За месяц были найдены живыми семнадцать человек.