Профессиональная работа команды тобольских врачей спасла жизнь пациенту

Мужчина с травмами поступил в приёмное отделение в состоянии шока с переломом костей таза, обломки которого повредили артерию и спровоцировали внутреннее кровотечение. Состояние пациента было очень тяжелым, поэтому врачи приняли решение использовать инновационную тактику «контроля повреждений».

«Кровь быстро заполнила полость малого таза, вызвав обширную гематому, которая стала влиять на работу внутренних органов. На первом этапе спасения пациента врач-травматолог стабилизировал повреждения костей таза с помощью аппарата наружной фиксации. Вторым этапом эндоваскулярный хирург провёл ангиографию сосудов брюшной полости и малого таза. Рентген-контрастным методом специалист обнаружил повреждённую артерию и закупорил ее клеевым составом, остановив кровотечение. На третьем этапе хирурги выполнили операцию по удалению большого количества сгустков забрюшинной гематомы и состояние пациента стабилизировалось», — пояснили в депздраве метод лечения.