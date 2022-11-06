Письма поддержки для мобилизованных

Ранее «Наш Город» писал, что в сети интернет был распространен видеоролик, на котором бойцы батальон «Ермак» жаловались на условия, в которых им приходится нести службу. По поручению губернатора региона Александр Моора в подразделение с проверкой был направлен представитель Тюменской области.