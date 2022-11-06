nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Письма поддержки для мобилизованных

6 ноября 06:27
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменцы отправили на фронт для мобилизованных более 1200 писем

Более тысячи двухсот писем поддержки, пятисот килограммов продуктов передали мобилизованным тюменцам жители региона за последний месяц. Такие данные предоставили волонтеры штаба #МЫВМЕСТЕ.

По информации правительства Тюменской области, регион регулярно по запросу доставляет подразделениям необходимое снаряжение – от обмундирования и строительных инструментов до медикаментов и продуктов питания.

Ранее «Наш Город» писал, что в сети интернет был распространен видеоролик, на котором бойцы батальон «Ермак» жаловались на условия, в которых им приходится нести службу. По поручению губернатора региона Александр Моора в подразделение с проверкой был направлен представитель Тюменской области.

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Тюменская область#Новости тюмени#Армия#Военнослужащие#Волонтеры#Посылка
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25