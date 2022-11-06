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Опыт СВО в обучении

6 ноября 12:18
Фото: 1MI

Мобилизованных тюменцев обучают с учетом опыта СВО и новых технологий

Мобилизованные жители Тюменской области продолжают проходить обучение на полигоне ТВВИКУ. По словам инструкторов, в учебных материалах используется опыт, полученный в ходе специальной военной операции.
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Тюмень
«Стараемся использовать в обучении истории из личного опыта — так материал лучше запоминают, чем просто сухой текст. Все преподаватели — кандидаты наук, доктора, старшие преподаватели имеют огромнейший жизненный и преподавательский опыт. Каждый из них проводит обучение бойцов в соответствии с указанной в военном билете у призывника военно-учетной специальностью. Настрой у ребят боевой, оптимизм в глазах есть»,  — рассказал один из инструкторов.

Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы в рамках подготовки к службе изучают основы медицины и взрывное дело. Бойцы учатся пользоваться оружием, обезвреживать боеприпасы, маскироваться, преодолевать минное поле и готовить пищу в полевых условиях.

#Валентина Бурнашева#Частичная мобилизация#Общество#Военные#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Армия#Военнослужащие#Учения
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