Опыт СВО в обучении

«Стараемся использовать в обучении истории из личного опыта — так материал лучше запоминают, чем просто сухой текст. Все преподаватели — кандидаты наук, доктора, старшие преподаватели имеют огромнейший жизненный и преподавательский опыт. Каждый из них проводит обучение бойцов в соответствии с указанной в военном билете у призывника военно-учетной специальностью. Настрой у ребят боевой, оптимизм в глазах есть», — рассказал один из инструкторов.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованные тюменцы в рамках подготовки к службе изучают основы медицины и взрывное дело. Бойцы учатся пользоваться оружием, обезвреживать боеприпасы, маскироваться, преодолевать минное поле и готовить пищу в полевых условиях.