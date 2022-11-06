Опыт СВО в обучении

«Стараемся использовать в обучении истории из личного опыта — так материал лучше запоминают, чем просто сухой текст. Все преподаватели — кандидаты наук, доктора, старшие преподаватели имеют огромнейший жизненный и преподавательский опыт. Каждый из них проводит обучение бойцов в соответствии с указанной в военном билете у призывника военно-учетной специальностью. Настрой у ребят боевой, оптимизм в глазах есть», — рассказал один из инструкторов.