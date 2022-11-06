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Недострой не продали

6 ноября 07:14
Фото: 1MI

В Тюмени не нашли желающих купить недострой за 73 миллиона рублей

В Тюмени не смогли найти покупателей на недостроенный панельный дом на улице 70 лет Октября. На аукцион по продаже недостроя не поступило ни одной заявки. Здание было выставлено на торги в сентябре этого года за 73,59 миллиона рублей уже во второй раз. Ранее его пытались продать в июле.

Информация о том, что торги признаны несостоявшимися опубликована на официальном правовом портале Тюменской области.

Жилой дом, расположенный на улице 70 лет Октября, начали строить семь лет назад — в 2015 году. Работы по возведению жилого объекта общей площадью порядка девяти тысяч квадратных метров вела компания ООО «СтройЛюкс». В начале этого года недострой был передан в собственность муниципалитету из-за истечения срока аренды данного земельного участка. В настоящее время готовность объекта составляет 50%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили арестованный недострой компании «Сибстройсервис». Автомобильную парковку на улице Интернациональной пытаются продать за 147 миллионов рублей.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Недострой#Аукцион#Торги#Покупка-продажа
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