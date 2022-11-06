Недострой не продали

В Тюмени не нашли желающих купить недострой за 73 миллиона рублей

В Тюмени не смогли найти покупателей на недостроенный панельный дом на улице 70 лет Октября. На аукцион по продаже недостроя не поступило ни одной заявки. Здание было выставлено на торги в сентябре этого года за 73,59 миллиона рублей уже во второй раз. Ранее его пытались продать в июле.