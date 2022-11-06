Недострой не продали

Информация о том, что торги признаны несостоявшимися опубликована на официальном правовом портале Тюменской области.
Жилой дом, расположенный на улице 70 лет Октября, начали строить семь лет назад — в 2015 году. Работы по возведению жилого объекта общей площадью порядка девяти тысяч квадратных метров вела компания ООО «СтройЛюкс». В начале этого года недострой был передан в собственность муниципалитету из-за истечения срока аренды данного земельного участка. В настоящее время готовность объекта составляет 50%.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на продажу выставили арестованный недострой компании «Сибстройсервис». Автомобильную парковку на улице Интернациональной пытаются продать за 147 миллионов рублей.