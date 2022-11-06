Музейный комплекс Тюменской области отмечает 95-летний юбилей

В самом начале своей истории Ялуторовский музей объединил вокруг себя настоящих энтузиастов, которые при поддержке местных властей сумели собрать интересные коллекции. Именно они и составляют ядро фондов комплекса, в который входят нескольких музеев: историко-мемориальный музей, состоящий из двух памятников культуры федерального значения — домов декабристов, краеведческий, «Дом природы» и «Торговые ряды».

Здесь трепетно сохраняют память о первом директоре музея — Иване Озолине. В 1935 году при ремонте печи своего дома он нашел письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, что дало толчок к созданию первого в Советском Союзе музея Памяти декабристов.

Ялуторовский музейный комплекс поддерживает постоянную связь с потомками декабристов, тесно сотрудничает с Московским отделением Российского общества «Наследие декабристов», Государственным историко-художественным и литературным музеем-заповедником Абрамцево.

Особое отношение в музее и к знаменитому земляку, меценату и собирателю шедевров русского искусства Савве Мамонтову. Здесь поддерживают связи с его потомками и бережно хранят несколько связанных с Мамонтовым реликвий: оттиск его печати, копию метрической книги с записью о его крещении в Градо-Ялуторовской Вознесенской церкви…

Работа музейного комплекса отмечена множеством наград. Но главная награда для музейщиков — любовь и признательность жителей и гостей города.