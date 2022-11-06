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Музейный комплекс Тюменской области отмечает 95-летний юбилей

6 ноября 11:59
Фото: сайт правительства Тюменской области
Краеведческий музей в Ялуторовске был основан 9 ноября 1927 года. Сейчас это целый музейный комплекс, который готовится отметить 95-летний юбилей, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

В самом начале своей истории Ялуторовский музей объединил вокруг себя настоящих энтузиастов, которые при поддержке местных властей сумели собрать интересные коллекции. Именно они и составляют ядро фондов комплекса, в который входят   нескольких музеев: историко-мемориальный музей, состоящий из двух памятников культуры федерального значения — домов декабристов, краеведческий,  «Дом природы» и «Торговые ряды».
Здесь трепетно сохраняют память о первом директоре музея — Иване  Озолине. В 1935 году при ремонте печи своего дома он нашел письмо декабриста М.И. Муравьева-Апостола, что дало толчок к созданию первого в Советском Союзе музея Памяти декабристов. 
Ялуторовский музейный комплекс поддерживает постоянную связь с потомками декабристов, тесно сотрудничает с Московским отделением Российского общества «Наследие декабристов», Государственным историко-художественным и литературным музеем-заповедником Абрамцево. 
Особое отношение в музее и к знаменитому земляку, меценату и собирателю шедевров русского искусства Савве Мамонтову. Здесь поддерживают связи с его потомками и бережно  хранят несколько связанных с Мамонтовым реликвий: оттиск его печати, копию метрической книги с записью о его крещении в Градо-Ялуторовской Вознесенской церкви…
Работа музейного комплекса отмечена множеством наград. Но главная награда для музейщиков — любовь и признательность жителей и гостей города.

«Люблю этот музей до глубины души. Мои истоки. Маленький провинциальный, а уже в 90 годы шагнул далеко вперед и по качеству экспозиций и по уровню подачи музейных предметов. Сотрудники просто герои», — отметил один из посетителей музея.

Отметим, что музеи Тюменской области ведут огромную научно-просветительскую и образовательно-воспитательную работу, собирают и сохраняют памятники материальной и духовной культуры для последующих поколений. В свою очередь правительство региона многое делает для развития музейного дела, а также туризма. Реставрируются важнейшие памятники архитектуры, создается необходимая инфраструктура, а в помощь музейщикам приходят цифровые технологии.

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