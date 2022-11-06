Миллион на популяризацию Донбасса

Размер грантов составляет 497,26 тысяч рублей и 321,52 тысячи рублей соответственно.
Конкурс «Обращаясь к истокам» нацелен на популяризация культуры Донбасса и воспитание патриотизма у подрастающего поколения и молодёжи путем изучения необычных видов графики. Участников конкурса ждет знакомство с творчеством писателя и этнографа Владимира Далля, композитора Сергея Прокофьева, режиссера и артиста Леонида Быкова, известного многим по фильмам «В бой идут одни «старики», «Аты-баты шли солдаты», «Добровольцы» и т. д. Проект будет реализован на территории Ишима в первой половине 2023 года. Участниками станут учащиеся художественных школ и центров города.
Главной задачей «Поющих сердец Донбасса» является привлечение внимания детей и молодежи к единению народов России и Украины с помощью тематических творческих мероприятий. Реализация проекта начнется в декабре этого года и продлится до декабря 2023 года. Целевой аудиторией станут дети и молодежь, проживающие в Тюмени.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области десять социальных предпринимателей получат около пяти миллионов рублей грантов на реализацию проектов. Денежные средства направят на развитие социального такси, школы программирования, изучения английского языка и т. д.