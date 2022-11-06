Миллион на популяризацию Донбасса

Конкурс «Обращаясь к истокам» нацелен на популяризация культуры Донбасса и воспитание патриотизма у подрастающего поколения и молодёжи путем изучения необычных видов графики. Участников конкурса ждет знакомство с творчеством писателя и этнографа Владимира Далля, композитора Сергея Прокофьева, режиссера и артиста Леонида Быкова, известного многим по фильмам «В бой идут одни «старики», «Аты-баты шли солдаты», «Добровольцы» и т. д. Проект будет реализован на территории Ишима в первой половине 2023 года. Участниками станут учащиеся художественных школ и центров города.