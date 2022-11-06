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Миллион на популяризацию Донбасса

6 ноября 11:46
Фото: 1MI

Тюменской области выделили около миллиона рублей на популяризацию Донбасса

Более 818 тысяч рублей получит Тюменская область от Президентского фонда культурных инициатив на реализацию проектов по популяризации Донбасса. Проекты, представленные регионом, одержали победу в двух конкурсах — «Обращаясь к истокам» и «Поющие сердца Донбасса».
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Тюмень

Размер грантов составляет 497,26 тысяч рублей и 321,52 тысячи рублей соответственно.

Конкурс «Обращаясь к истокам» нацелен на популяризация культуры Донбасса и воспитание патриотизма у подрастающего поколения и молодёжи путем изучения необычных видов графики. Участников конкурса ждет знакомство с творчеством писателя и этнографа Владимира Далля, композитора Сергея Прокофьева, режиссера и артиста Леонида Быкова, известного многим по фильмам «В бой идут одни «старики», «Аты-баты шли солдаты», «Добровольцы» и т. д. Проект будет реализован на территории Ишима в первой половине 2023 года. Участниками станут учащиеся художественных школ и центров города.

Главной задачей «Поющих сердец Донбасса» является привлечение внимания детей и молодежи к единению народов России и Украины с помощью тематических творческих мероприятий. Реализация проекта начнется в декабре этого года и продлится до декабря 2023 года. Целевой аудиторией станут дети и молодежь, проживающие в Тюмени.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области десять социальных предпринимателей получат около пяти миллионов рублей грантов на реализацию проектов. Денежные средства направят на развитие социального такси, школы программирования, изучения английского языка  и т. д.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Грант#Донбасс#Конкурс
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