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Массовое ДТП на объездной

6 ноября 04:07
Фото: ЧС - Тюмень

На тюменской объездной произошло массовое ДТП

Массовая авария произошла накануне в Тюмени на объездной дороге. Здесь столкнулись семь автомобилей, - рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД. На место происшествия выезжал наряд ДПС, аварийные комиссары, эвакуаторы.

В результате происшествия никто не пострадал, но движение на данном участке улицы Федюнинского временно было ограничено.

В социальных сетях тюменцы делились фотографиями и видео произошедшего массового ДПТ а также предположениями о том, кто виноват в случившемся.

«Весь мост в авариях. Кто виноват? Службы из-за бездействия? Или летняя резина?», - написал один из подписчиков сообщества «ЧС Тюмень».
«Дороги не чищены сегодня совсем, ехала там вечером в семь, мокро и снег по крайней полосе, теперь эти лужи замёрзли в лёд. Очень скользко, а если резина летняя, то это машинный кёрлинг. Вот они и поиграли», - отметила Ирина К.

Напомним, 30 октября на западе Москвы (на улице Рябиновой) произошла массовая авария с участием пятидесяти автомобилей.  Пострадали три человека. На устранение последствий масштабного дорожно-транспортного происшествия потребовалось более шести часов.

#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#ДПС#ПДД
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