Массовое ДТП на объездной

В результате происшествия никто не пострадал, но движение на данном участке улицы Федюнинского временно было ограничено.
В социальных сетях тюменцы делились фотографиями и видео произошедшего массового ДПТ а также предположениями о том, кто виноват в случившемся.
«Весь мост в авариях. Кто виноват? Службы из-за бездействия? Или летняя резина?», - написал один из подписчиков сообщества «ЧС Тюмень».
«Дороги не чищены сегодня совсем, ехала там вечером в семь, мокро и снег по крайней полосе, теперь эти лужи замёрзли в лёд. Очень скользко, а если резина летняя, то это машинный кёрлинг. Вот они и поиграли», - отметила Ирина К.
Напомним, 30 октября на западе Москвы (на улице Рябиновой) произошла массовая авария с участием пятидесяти автомобилей. Пострадали три человека. На устранение последствий масштабного дорожно-транспортного происшествия потребовалось более шести часов.