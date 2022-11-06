Как убирают снег в Тюмени

На сайте городской системы мониторинга вы можете отследить где сейчас работает техника и насколько интенсивно город следит за чистотой.
Так, на данный момент мы можем заметить, что наибольшее скопление техники отмечается в ЦАО, меньше всего — в ЛАО.
Сейчас, по данным этого ресурса, на город работают 39 подрядных организаций, общее количество техники составляет — 642.
Если вас не устраивает качество уборки снега на придомовой территории, то вы можете обратиться в свою управляющую компанию или к квартальному.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, кто, как и сколько зарабатывает на уборке снега в Тюмени.