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Как убирают снег в Тюмени

6 ноября 15:22
Фото: nashgorod.ru

Жителям Тюмени объяснили, кто ответственный за уборку снега во дворах города

После летнего сезона, на дороги города впервые выдвинулась снегоуборочная техника. напоминаем жителям города, что в случае некачественной уборки снежных масс, вы можете обратиться в соответсвующие инстанции.
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Тюмень

На сайте городской системы мониторинга вы можете отследить где сейчас работает техника и насколько интенсивно город следит за чистотой.

Так, на данный момент мы можем заметить, что наибольшее скопление техники отмечается в ЦАО, меньше всего — в ЛАО.

Фото: Скриншот с info.agt72.ru

Сейчас, по данным этого ресурса, на город работают 39 подрядных организаций, общее количество техники составляет — 642.

Если вас не устраивает качество уборки снега на придомовой территории, то вы можете обратиться в свою управляющую компанию или к квартальному.

А если снежные завалы мешают вам на общегородской территории, то звонить стоит в управу.

Ранее «Наш город» рассказывал о том, кто, как и сколько зарабатывает на уборке снега в Тюмени.

 
#Алиса Вернер#Общество#Тюмень#Безопасность на дорогах#Управляющая компания#Управа Центрального округа#Управа Ленинского округа#Управа Калининского округа#Управа Восточного округа#Администрация
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