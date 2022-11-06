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Будет ли карантин в Тюменской области

6 ноября 13:34
Фото: 1MI

Роспотребнадзор консультирует тюменцев по вопросам вакцинации от гриппа

Операторы горячей линии по профилактике гриппа и ОРВИ ответили уже более чем на 400 вопросов жителей Тюменской области. Большая часть обращений касалась темы вакцинации: где можно сделать, сколько это стоит, какие имеются противопоказания?
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Тюмень

На линии сидят сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области. 9% обратившихся хотели узнать, есть ли в аптеках противовирусные препараты и сколько они стоят. 

14% от всех вопросов касались ограничительных мер и вероятности введения карантина, как в отдельных заведениях, так и во всей области. А 11% человек спрашивали, как обезопасить себя от заражения гриппом или ОРВИ. 

Но все же большая часть вопросов — 36%, была посвящена вакцинации. 

«Наш город» уже рассказывал о том, какие опасности в этом сезоне может нести грипп. В России от эпидемии этого заболевания раз в 4—5 лет умирает около тысячи человек.

 

#Алиса Вернер#Здоровье#Тюмень#Вакцинация#Грипп#ОРВИ#Эпидемия#Болезни#Болезнь#Заболевания#Роспотребнадзор
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