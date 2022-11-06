Будет ли карантин в Тюменской области

На линии сидят сотрудники Роспотребнадзора по Тюменской области. 9% обратившихся хотели узнать, есть ли в аптеках противовирусные препараты и сколько они стоят.

14% от всех вопросов касались ограничительных мер и вероятности введения карантина, как в отдельных заведениях, так и во всей области. А 11% человек спрашивали, как обезопасить себя от заражения гриппом или ОРВИ.

Но все же большая часть вопросов — 36%, была посвящена вакцинации.

«Наш город» уже рассказывал о том, какие опасности в этом сезоне может нести грипп. В России от эпидемии этого заболевания раз в 4—5 лет умирает около тысячи человек.