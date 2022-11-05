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Врачи спасли ребенка

5 ноября 10:12
Фото: Здравоохранение Тюменской области

Тюменские медики спасли ребенка, проглотившего колпачок от ручки

Тюменские врачи спасли жизнь 8-летнему школьнику, проглотившему колпачок от авторучки. Ребенок в течение суток мучался от кашля. После того, как последний стал сопровождаться удушьем, мальчика госпитализировали.

Врачи-эндоскописты Областной клинической больницы №2 выполнили ребенку уникальную ригидную бронхоскопию под внутривенной анестезией. Операция продлилась полчаса.

«Сложность бронхоскопии заключалась в том, что вокруг был выраженный отек слизистой, а край, за который можно было удалить инородное тело, практически не доступен», – пояснил врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Валентинович Нелюбов.

Однако все прошло успешно. На данный момент школьник продолжает лечение в педиатрическом отделении детского стационара ОКБ №2.

Ранее «Наш Город» писал, что тобольские медики спасли от ампутации ноги пациентку с гангреной. Женщина поступила в больницу с некрозами пальцев стопы. Благодаря проведенной ангиопластике, некроз удалось купировать. Позже он был полностью удален.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Врачи#Помощь#Школьники#Здравоохранение
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