Врачи спасли ребенка

Тюменские медики спасли ребенка, проглотившего колпачок от ручки

Тюменские врачи спасли жизнь 8-летнему школьнику, проглотившему колпачок от авторучки. Ребенок в течение суток мучался от кашля. После того, как последний стал сопровождаться удушьем, мальчика госпитализировали.