Врачи спасли ребенка

Врачи-эндоскописты Областной клинической больницы №2 выполнили ребенку уникальную ригидную бронхоскопию под внутривенной анестезией. Операция продлилась полчаса.
«Сложность бронхоскопии заключалась в том, что вокруг был выраженный отек слизистой, а край, за который можно было удалить инородное тело, практически не доступен», – пояснил врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Валентинович Нелюбов.
Однако все прошло успешно. На данный момент школьник продолжает лечение в педиатрическом отделении детского стационара ОКБ №2.
Ранее «Наш Город» писал, что тобольские медики спасли от ампутации ноги пациентку с гангреной. Женщина поступила в больницу с некрозами пальцев стопы. Благодаря проведенной ангиопластике, некроз удалось купировать. Позже он был полностью удален.