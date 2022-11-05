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В музее Ишима праздник

5 ноября 14:49
Фото: Ишимский музейный комплекс имени Ершова

В Ишиме отмечают 40-летие награждения орденом «Знак почета»

В Ишиме проходит празднование в честь 40-летия награждения орденом «Знак почета».

В честь данного события была организована встреча-лекторий для учеников. Информация о встречах размещена в телеграм-канале Ишимского музейного комплекса.

40 лет назад Ишим наградили орденом «Знак почета». В честь данного события сотрудники музейного комплекса имени Ершова подготовили для жителей города мероприятия. А именно: образовательные встречи и экскурсии.

Например, для учеников 10-го класса школы № 1 провели лекцию. Также познакомили с выставочным проектом «Ишим орденоносный», который располагается в музее «Городская управа».

Геннадий Крамор, секретарь музейного комплекса, рассказал школьникам о достижениях Ишима и его истории.

Также школьников посетил руководитель актива ветеранов Ишимского комсомола Владимир Карпычев. Стоит отметить, что Владимир присутствовал на торжественной церемонии награждения Ишима «Знаком почета».

Ранее «Наш город» писал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем народного единства. Глава региона подчеркнул, что сегодня значение праздника актуально как никогда.

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