В музее Ишима праздник

В честь данного события была организована встреча-лекторий для учеников. Информация о встречах размещена в телеграм-канале Ишимского музейного комплекса.
40 лет назад Ишим наградили орденом «Знак почета». В честь данного события сотрудники музейного комплекса имени Ершова подготовили для жителей города мероприятия. А именно: образовательные встречи и экскурсии.
Например, для учеников 10-го класса школы № 1 провели лекцию. Также познакомили с выставочным проектом «Ишим орденоносный», который располагается в музее «Городская управа».
Геннадий Крамор, секретарь музейного комплекса, рассказал школьникам о достижениях Ишима и его истории.
Также школьников посетил руководитель актива ветеранов Ишимского комсомола Владимир Карпычев. Стоит отметить, что Владимир присутствовал на торжественной церемонии награждения Ишима «Знаком почета».
Ранее «Наш город» писал о том, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей региона с Днем народного единства. Глава региона подчеркнул, что сегодня значение праздника актуально как никогда.