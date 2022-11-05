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В ДТП погибли люди

5 ноября 05:33
Фото: ГИБДД по Тюменской области

На трассе Тюмень – Омск в ДТП погибли два человека

Два человека погибли в авариях, произошедших за минувшие сутки на тюменских трассах. Обе трагедии произошли на автодороге Тюмень – Омск.

На 221-м километре трассы в Голышмановском районе произошла массовая авария с участием автомобилей Lexus,  Lifan и Fiat. По предварительным данным, водитель Lexus выехал на встречную полосу движения и врезался в Lifan. От удара Lexus отбросило на проезжающий автомобиль Fiat.

В результате аварии ранения, несовместимые с жизнью, получил 63-летний водитель Fiat, житель Омской области. Супруга погибшего, 59-летняя женщина, получила различные травмы. Также пострадал водитель Lexus, 37-летний житель села Большое Сорокино.

Второе смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 331-м километре трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Здесь с управлением не справился 52-летний водитель грузовика MAN. Большегруз занесло на дороге и он съехал в кювет. Полуприцеп фуры опрокинулся на кабину, где находился водитель. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня рано утром под Тюменью в кювет перевернулся пассажирский автобус. Пострадали два человека.

#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#Гибель на дороге#Трасса Тюмень - Омск#Общество#ДТП#ГИБДД#Валентина Бурнашева
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