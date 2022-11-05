В ДТП погибли люди

Второе смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 331-м километре трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Здесь с управлением не справился 52-летний водитель грузовика MAN. Большегруз занесло на дороге и он съехал в кювет. Полуприцеп фуры опрокинулся на кабину, где находился водитель. От полученных травм мужчина скончался.