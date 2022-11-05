В ДТП погибли люди

На 221-м километре трассы в Голышмановском районе произошла массовая авария с участием автомобилей Lexus, Lifan и Fiat. По предварительным данным, водитель Lexus выехал на встречную полосу движения и врезался в Lifan. От удара Lexus отбросило на проезжающий автомобиль Fiat.
В результате аварии ранения, несовместимые с жизнью, получил 63-летний водитель Fiat, житель Омской области. Супруга погибшего, 59-летняя женщина, получила различные травмы. Также пострадал водитель Lexus, 37-летний житель села Большое Сорокино.
Второе смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 331-м километре трассы Тюмень – Омск в Абатском районе. Здесь с управлением не справился 52-летний водитель грузовика MAN. Большегруз занесло на дороге и он съехал в кювет. Полуприцеп фуры опрокинулся на кабину, где находился водитель. От полученных травм мужчина скончался.
Ранее «Наш Город» писал, что сегодня рано утром под Тюменью в кювет перевернулся пассажирский автобус. Пострадали два человека.