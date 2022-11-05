Уборка снега

«Всю ночь ездил по городу. Ни одной машины снегоуборочной не видел. Хотя на главные улицы можно было по паре машин пустить. По дорогам невозможно же ехать», - возмутился Юрий Ж. в сообществе «ЧС Тюмень».
В комментариях под постом тюменцы поддержали недовольства водителей и отметили, что городские дорожные службы оказались к зиме в этом году не готовы.
«Тюменцам есть с чем сравнивать. Еще несколько лет назад снег не успевал на землю падать. И дворы чистили, и дороги. В этом году осень порадовала, снег не первого октября выпал, но город опять оказался не готов к снегопадам», - отметила Виктория З.
Между тем, администрация Тюмени заверяет, что дорожники работают в круглосуточном режиме. За последние сутки к уборке улиц от снега были привлечены порядка пятисот единиц техники и семисот рабочих.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских трассах в связи с погодными условиями сложилась неблагоприятная обстановка. Уже произошло несколько ДТП, в том числе со смертельным исходом. Водителям рекомендуют воздержаться от загородных поездок.