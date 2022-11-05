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Уборка снега

5 ноября 06:47
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

Тюмень оказалась не готова к снегопаду?

Жители Тюмени жалуются на отсутствие снегоуборочной техники на городских улицах. Горожане отмечают, что ,несмотря на снегопад, городские дороги от снега никто не чистит.
«Всю ночь ездил по городу. Ни одной машины снегоуборочной не видел. Хотя на главные улицы можно было по паре машин пустить. По дорогам невозможно же ехать», - возмутился Юрий Ж. в сообществе «ЧС Тюмень».

В комментариях под постом тюменцы поддержали недовольства водителей и отметили, что городские дорожные службы оказались к зиме в этом году не готовы.

«Тюменцам есть с чем сравнивать. Еще несколько лет назад снег не успевал на землю падать. И дворы чистили, и дороги. В этом году осень порадовала, снег не первого октября выпал, но город опять оказался не готов к снегопадам», - отметила Виктория З.

Между тем, администрация Тюмени заверяет, что дорожники работают в круглосуточном режиме. За последние сутки к уборке улиц от снега были привлечены порядка пятисот единиц техники и семисот рабочих.

Ранее «Наш Город» писал, что на тюменских трассах в связи с погодными условиями сложилась неблагоприятная обстановка. Уже произошло несколько ДТП, в том числе со смертельным исходом. Водителям рекомендуют воздержаться от загородных поездок.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Уборка снега#Улицы#Жалобы
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