Тюменский Baker Hughes выкупят

Согласно документу, Нефтесервисным технологиям" разрешено осуществление сделок по приобретению ста процентов обыкновенных акций акционерного общества "Бейкер Хьюз", принадлежащих компании с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Раша Холдингз" (Baker Hughes Russia Holdings LLC).
Baker Hughes является американской транснациональной нефтесервисной компанией. Она представлена более чем в 120 странах, штат сотрудников достигает 54 тысяч человек. Основной деятельностью компании являются предоставление услуг в сфере добычи природного газа и нефти.
На территории Тюменской области располагается один из заводов Baker Hughes. В марте этого года компания прекратила инвестиционную деятельности в России. В начале августа корпорация заявила о продаже бизнеса. Сообщалось, что сделка будет закрыта во второй половине года.