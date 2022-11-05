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Тюменский Baker Hughes выкупят

5 ноября 12:19
Фото: Википедия

Активы тюменского завода, закрывшегося из-за санкций, выкупит российская компания

Президент России Владимир Путин одобрил покупку ООО «Нефтесервисные технологии» российских активов Baker Hughes. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, Нефтесервисным технологиям" разрешено осуществление сделок по приобретению ста процентов обыкновенных акций акционерного общества "Бейкер Хьюз", принадлежащих компании с ограниченной ответственностью "Бейкер Хьюз Раша Холдингз" (Baker Hughes Russia Holdings LLC).

Baker Hughes является американской транснациональной нефтесервисной компанией. Она представлена более чем в 120 странах, штат сотрудников достигает 54 тысяч человек. Основной деятельностью компании являются предоставление услуг в сфере добычи природного газа и  нефти.

На территории Тюменской области располагается один из заводов Baker Hughes. В марте этого года компания прекратила инвестиционную деятельности в России. В начале августа корпорация заявила о продаже бизнеса. Сообщалось, что сделка будет закрыта во второй половине года.

#Валентина Бурнашева#Экономика#Тюменская область#Новости тюмени#Завод#Baker Hughes#Санкции#В. путин#Покупка#Активы
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