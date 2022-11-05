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Тюменских врачей наградили

5 ноября 13:00
Фото: 1MI

Тюменская ОКБ № 1 вошла в рейтинг десяти лучших медицинских учреждений страны

Тюменская областная клиническая больница № 1 попала в топ-10 лучших медицинских учреждений по всей стране.
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Тюмень

Об этом сообщило издание «Тюменская линия». Соответствующий рейтинг был составлен в рамках всероссийской премии ПроДокторов — 2022.

Из-за того, что пациенты оставляли положительные отзывы о хирургическом и терапевтическом стационарах, учреждения были оценены высоко.

Кроме того, наградили и врачей. Среди тюменских офтальмологов был высоко оценен заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко. Также выделился детский уролог-андролог Алексей Лутков.

Обладателем второго места среди травматологов стал травматолог-ортопед Рашид Сагитов.

Ранее «Наш город» писал о том, что жительнице Тобольска, обратившейся в больницу с острой зубной болью, врачи отказали в помощи. Свои действия они пояснили тем, что у них закончился рабочий день.

#Мелиса Учунджю#Тюмень#Администрация города#Больница#Областная клиническая больница#Областная психиатрическая больница#Тюменская онкологическая больница#Александр Моор
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