Тюменских врачей наградили

Об этом сообщило издание «Тюменская линия». Соответствующий рейтинг был составлен в рамках всероссийской премии ПроДокторов — 2022.
Из-за того, что пациенты оставляли положительные отзывы о хирургическом и терапевтическом стационарах, учреждения были оценены высоко.
Кроме того, наградили и врачей. Среди тюменских офтальмологов был высоко оценен заведующий офтальмологическим отделением Григорий Симоненко. Также выделился детский уролог-андролог Алексей Лутков.
Обладателем второго места среди травматологов стал травматолог-ортопед Рашид Сагитов.
Ранее «Наш город» писал о том, что жительнице Тобольска, обратившейся в больницу с острой зубной болью, врачи отказали в помощи. Свои действия они пояснили тем, что у них закончился рабочий день.