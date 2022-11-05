Тюмень участвует в конкурсе

Ранее «Наш город» писал о том, что завершился прием заявок для участия в «Зеленой премии» от РЭО. Всего для участия в конкурсе физические и юридические лица со всей страны подали свыше 3000 заявок по 6 номинациям. В декабре в Москве пройдёт церемония награждения победителей.