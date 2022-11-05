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Тюмень участвует в конкурсе

5 ноября 13:56
Фото: 1MI

Тюмень занимает 22 место на конкурсе «Город России»

Сейчас Тюмень занимает 22 место на конкурсе «Город России». Соответствующая информация размещена на сайте конкурса.

Наш город набрал больше 14 тысяч голосов на ежегодном конкурсе «Город России».

Мы выяснили, что Тюмень занимает 22-е место в рейтинге из 83 городов. Ханты-Мансийск опережает Тюмень и находится на 13-м месте. Екатеринбург сейчас занимает 28 позицию, а Курган — 44.

Итог голосования будет ясен 30 декабря. Поэтому у областной столицы Сибири еще есть время для победы.

Данный конкурс проводится с 2012 года. В прошлом году наш город стал обладателем 15 места.

На данный момент лидером рейтинга является Владивосток, на втором месте — Севастополь, на третьем — Нальчик.

Ранее «Наш город» писал о том, что завершился прием заявок для участия в «Зеленой премии» от РЭО. Всего для участия в конкурсе физические и юридические лица со всей страны подали свыше 3000 заявок по 6 номинациям. В декабре в Москве пройдёт церемония награждения победителей.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Губернатор#Россия#Конкурс#Правительство Тюменской области
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