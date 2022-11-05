Тюмень участвует в конкурсе

Наш город набрал больше 14 тысяч голосов на ежегодном конкурсе «Город России».
Мы выяснили, что Тюмень занимает 22-е место в рейтинге из 83 городов. Ханты-Мансийск опережает Тюмень и находится на 13-м месте. Екатеринбург сейчас занимает 28 позицию, а Курган — 44.
Итог голосования будет ясен 30 декабря. Поэтому у областной столицы Сибири еще есть время для победы.
Данный конкурс проводится с 2012 года. В прошлом году наш город стал обладателем 15 места.
На данный момент лидером рейтинга является Владивосток, на втором месте — Севастополь, на третьем — Нальчик.
Ранее «Наш город» писал о том, что завершился прием заявок для участия в «Зеленой премии» от РЭО. Всего для участия в конкурсе физические и юридические лица со всей страны подали свыше 3000 заявок по 6 номинациям. В декабре в Москве пройдёт церемония награждения победителей.