Стали известны подробности аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень

Мы связались с пресс-секретарем свердловского главка МВД полковником Валерием Горелых.
По его словам, в районе 189 километра трассы Екатеринбург — Тюмень в направлении города Тюмень было временно ограничено движение автотранспорта в связи воспламенением автомобиля «Камаз».
«По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, в результате чего произошло возгорание автомобиля», — рассказал «Нашему городу» Горелых.
Также нам сообщили, что грузовик вез стройматериалы из Москвы в Тюмень. В настоящий момент водители объезжают через Пышму.
Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что сообщили очевидцы аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень.