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Стали известны подробности аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень

5 ноября 18:45
Фото: nashgorod.ru
В Свердловской области на трассе Екатеринбург-Тюмень загорелась фура. «Наш город» выяснил, что именно произошло.

Мы связались с пресс-секретарем свердловского главка МВД полковником Валерием Горелых.

По его словам, в районе 189 километра трассы Екатеринбург — Тюмень в направлении города Тюмень было временно ограничено движение автотранспорта в связи воспламенением автомобиля «Камаз».

«По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение, в результате чего произошло возгорание автомобиля», — рассказал «Нашему городу» Горелых.

Также нам сообщили, что грузовик вез стройматериалы из Москвы в Тюмень. В настоящий момент водители объезжают через Пышму.

Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что сообщили очевидцы аварии на трассе Екатеринбург — Тюмень. 

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