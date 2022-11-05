Снег в Тюмени

В Тюмени выпал снег: горожане делятся фото

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями снега, выпавшего сегодня ночью в областной столице. По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега ожидаются сегодня на протяжении всего дня. Температура воздуха составит от 0 до – 1. А это значит, что вероятнее всего, снег вновь растает.

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