Снег в Тюмени

По данным 2 ГИС, в связи со снегопадом на дорогах областной столицы, несмотря на выходной день, зафиксированы 4-балльные пробки. Движение затруднено на улицах Червишевский тракт, участке Мельникайте - от Рижской до Котовского, Республики – от Пермякова до Пафенова, 50 лет Октября, Щербакова.
Кроме того, небольшие сбои наблюдаются в расписании вылетов рейсов в тюменском аэропорту Рощино – задержки составляют от 20 минут до одного часа.
Ранее «Наш Город» писал, что дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы, подготовили к зимнему сезону в этом году более 440 единиц техники, 2,6 тысяч кубометров песка, более 200 тысяч тонн песко-соляной смеси.