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Posted 5 ноября 2022, 03:30

Published 5 ноября 2022, 03:30

Modified 5 ноября 2022, 03:37

Updated 5 ноября 2022, 03:37

В Тюмени выпал снег: горожане делятся фото

Снег в Тюмени

5 ноября 2022, 03:30
Фото: 1MI.

В Тюмени выпал снег: горожане делятся фото

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Снег
Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями снега, выпавшего сегодня ночью в областной столице. По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега ожидаются сегодня на протяжении всего дня. Температура воздуха составит от 0 до – 1. А это значит, что вероятнее всего, снег вновь растает.

По данным 2 ГИС, в связи со снегопадом на дорогах областной столицы, несмотря на выходной день, зафиксированы 4-балльные пробки. Движение затруднено на улицах Червишевский тракт, участке Мельникайте  - от Рижской до Котовского, Республики – от Пермякова до Пафенова, 50 лет Октября, Щербакова.

Кроме того, небольшие сбои наблюдаются в расписании вылетов рейсов в тюменском аэропорту Рощино – задержки составляют от 20 минут до одного часа.

Ранее «Наш Город» писал, что дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы, подготовили к зимнему сезону в этом году более 440 единиц техники, 2,6 тысяч кубометров песка, более 200 тысяч тонн песко-соляной смеси.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Погода#Дороги#Снег
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