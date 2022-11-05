Снег в Тюмени

В Тюмени выпал снег: горожане делятся фото

Сюжет Снег

Жители Тюмени делятся в социальных сетях фотографиями снега, выпавшего сегодня ночью в областной столице. По прогнозам синоптиков, осадки в виде мокрого снега ожидаются сегодня на протяжении всего дня. Температура воздуха составит от 0 до – 1. А это значит, что вероятнее всего, снег вновь растает.

По данным 2 ГИС, в связи со снегопадом на дорогах областной столицы, несмотря на выходной день, зафиксированы 4-балльные пробки. Движение затруднено на улицах Червишевский тракт, участке Мельникайте - от Рижской до Котовского, Республики – от Пермякова до Пафенова, 50 лет Октября, Щербакова. Кроме того, небольшие сбои наблюдаются в расписании вылетов рейсов в тюменском аэропорту Рощино – задержки составляют от 20 минут до одного часа. Ранее «Наш Город» писал, что дорожные службы, обслуживающие федеральные трассы, подготовили к зимнему сезону в этом году более 440 единиц техники, 2,6 тысяч кубометров песка, более 200 тысяч тонн песко-соляной смеси.