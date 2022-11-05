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Смертельная авария

5 ноября 05:49
Фото: ГИБДД

На трассе Тюмень — Курган в ДТП погибли три человека

Три человека погибли сегодня в ДТП, произошедшем на 162-м километре автодороги Курган — Тюмень. Здесь столкнулись легковой автомобиль Daewoo и большегруз HINO. У легковушки практически полностью отсутствует крыша. По всей видимости, водитель Daewoo залетел под колеса фуры.

В результате аварии погибли 35-летний водитель легковушки, житель села Исетское, и двое пассажиров. Личности последних устанавливаются. Еще одна пассажирка Daewoo, 51-летняя женщина, получила различные травмы. Ее госпитализировали в больницу. Также в ДТП пострадал водитель большегруза, сообщили "Нашему Городу" в ГИБДД по Тюменской области.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Автомобильное движение на данном участке трассы частично ограничено, организован реверс.

Ранее «Наш Город» писал, что за  сутки на федеральной трассе Тюмень – Омск было зарегистрировано две смертельных аварии. ДТП произошли в Голышмановском и Абатском районах. В авариях погибли два человека, еще двое получили различные травмы.

 

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#ДТП#Жертвы ДТП#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Авария#Гибель на дороге#Гибель человека#Видео
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