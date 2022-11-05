Смертельная авария

В результате аварии погибли 35-летний водитель легковушки, житель села Исетское, и двое пассажиров. Личности последних устанавливаются. Еще одна пассажирка Daewoo, 51-летняя женщина, получила различные травмы. Ее госпитализировали в больницу. Также в ДТП пострадал водитель большегруза, сообщили "Нашему Городу" в ГИБДД по Тюменской области.
На месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Автомобильное движение на данном участке трассы частично ограничено, организован реверс.
Ранее «Наш Город» писал, что за сутки на федеральной трассе Тюмень – Омск было зарегистрировано две смертельных аварии. ДТП произошли в Голышмановском и Абатском районах. В авариях погибли два человека, еще двое получили различные травмы.