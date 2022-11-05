Пожар в ночном клубе

Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников, прибывший на место происшествия.
Пожар в кафе начался сегодня в 2:37 ночи. Спустя два часа огонь был локализован, к 7:29 утра открытое горение ликвидировали. Общая площадь территории, охвачено огнем составила порядка 3,5 тысяч квадратных метров.
По поручению Сергея Ситникова, семьям погибших во время пожара в кафе будет оказана необходимая помощь.
На данный момент прокуратурой Костромской области организована проверка по факту ЧП. В ее рамках будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в заведении, пишет ТАСС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
По предварительным данным, причиной возникновения огня стал запуск петарды в помещении кафе одним из посетителей.
Напомним, практически ровно тринадцать лет назад во время пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» погибли более 150 человек, более 400 были признаны пострадавшими. Трагедия произошла 5 декабря 2009 года. Причиной возгорания стало пиротехническое шоу, вследствие которого загорелся обшитый пенопластом потолок клуба.
К уголовной ответственности привлекли восемь человек, в том числе соучредителя заведения Анатолия Зака, исполнительного директора Светлану Ефремову и арт-директора Олега Феткулова.