nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пожар в ночном клубе

5 ноября 07:53
Фото: МЧС

Во время пожара в костромском ночном клубе-кафе «Полигон» погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли во время пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме. Пять человек получили травмы, эвакуированы были порядка 250 посетителей и членов персонала заведения. Из-за задымления из крайнего подъезда ближайшего дома эвакуировано 15 жителей.

Об этом сообщил в своем тг-канале губернатор Костромской области Сергей Ситников, прибывший на место происшествия.

Пожар в кафе начался сегодня в 2:37 ночи. Спустя два часа огонь был локализован, к 7:29 утра открытое горение ликвидировали. Общая площадь территории, охвачено огнем составила порядка 3,5 тысяч квадратных метров.

По поручению Сергея Ситникова, семьям погибших во время пожара в кафе будет оказана необходимая помощь.

На данный момент прокуратурой Костромской области организована проверка по факту ЧП. В ее рамках будет дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности в заведении, пишет ТАСС. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, причиной возникновения огня стал запуск петарды в помещении кафе одним из посетителей.

Напомним, практически ровно тринадцать лет назад во время пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» погибли более 150 человек, более 400 были признаны пострадавшими. Трагедия произошла 5 декабря 2009 года. Причиной возгорания стало пиротехническое шоу, вследствие которого загорелся обшитый пенопластом потолок клуба.  

К уголовной ответственности привлекли восемь человек, в том числе соучредителя заведения Анатолия Зака, исполнительного директора Светлану Ефремову и арт-директора Олега Феткулова. 

#Валентина Бурнашева#Пожар#МЧС#Общество#Пожары#Ночной клуб#Кафе#Гибель на пожаре#Пресс-служба МЧС
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25