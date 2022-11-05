Пожар в ночном клубе

Напомним, практически ровно тринадцать лет назад во время пожара в пермском ночном клубе «Хромая лошадь» погибли более 150 человек, более 400 были признаны пострадавшими. Трагедия произошла 5 декабря 2009 года. Причиной возгорания стало пиротехническое шоу, вследствие которого загорелся обшитый пенопластом потолок клуба.