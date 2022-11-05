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Последствия снегопада

5 ноября 07:06
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени за сутки выпало более 10 мм снега

В Тюмени на борьбу со снегом вышли более пяти сотен единиц техники и семисот рабочих. Дорожные службы занимаются расчисткой автомобильных дорог, тротуаров, остановочных комплексов. Ведется откачка воды от растаявшего снега. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

По его словам, до начала снегопада дороги были обработаны противогололедными материалами. Особое внимание было уделено путепроводам, перекресткам. На данный момент дорожные службы работают в усиленном режиме.

По данным специалистов администрации Тюмени, за минувшие сутки в областной столице выпало более десяти миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до завтрашнего дня.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на федеральных трассах организовано дежурство нарядов ДПС. Сотрудники ГИБДД также контролируют автомобильное движение в городе: на пересечениях окружной дороги с улицей Авторемонтной, Теплотехников, Велижанским  и Червишевским трактами.

#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Уборка снега#Снег#Снегопад#Погода#Валентина Бурнашева
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