Последствия снегопада

В Тюмени за сутки выпало более 10 мм снега

В Тюмени на борьбу со снегом вышли более пяти сотен единиц техники и семисот рабочих. Дорожные службы занимаются расчисткой автомобильных дорог, тротуаров, остановочных комплексов. Ведется откачка воды от растаявшего снега. Об этом сообщил в своем тг-канале глава администрации Тюмени Руслан Кухарук.

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