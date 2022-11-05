Последствия снегопада

По его словам, до начала снегопада дороги были обработаны противогололедными материалами. Особое внимание было уделено путепроводам, перекресткам. На данный момент дорожные службы работают в усиленном режиме.
По данным специалистов администрации Тюмени, за минувшие сутки в областной столице выпало более десяти миллиметров осадков. По прогнозам синоптиков, снегопад продолжится до завтрашнего дня.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на федеральных трассах организовано дежурство нарядов ДПС. Сотрудники ГИБДД также контролируют автомобильное движение в городе: на пересечениях окружной дороги с улицей Авторемонтной, Теплотехников, Велижанским и Червишевским трактами.