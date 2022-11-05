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План по призыву перевыполнен

5 ноября 05:08
Фото: 1MI

Владимир Путин рассказал, сколько мобилизованных находятся в зоне боевых действий

318 тысяч жителей России пополнили ряды Вооруженных сил Российской Федерации в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, перевыполнение плана призыва достигнуто за счет добровольцев.

49 тысяч человек из 318 тысяч уже проходят службу в зоне боевых действий. Остальные бойцы занимаются обучением на полигонах.

Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах для мобилизованных в размере 195 тысяч рублей.

Накануне президент подписал изменения в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской  Федерации». Согласно документу, теперь на военную службу по мобилизации могут призвать россиян с неснятой или непогашенной судимостью.

Призыву не могут подлежать осужденные за теракты, госизмену, шпионаж, совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Частичная мобилизация#Тюменская область#Военнослужащие#Армия#В. путин#Указы президента
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