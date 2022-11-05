План по призыву перевыполнен

49 тысяч человек из 318 тысяч уже проходят службу в зоне боевых действий. Остальные бойцы занимаются обучением на полигонах.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах для мобилизованных в размере 195 тысяч рублей.
Накануне президент подписал изменения в ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации». Согласно документу, теперь на военную службу по мобилизации могут призвать россиян с неснятой или непогашенной судимостью.
Призыву не могут подлежать осужденные за теракты, госизмену, шпионаж, совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.