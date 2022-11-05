Перевернулся автобус с пассажирами

59-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту Тюмень – Криводанова, не выбрал безопасную скорость. Вследствие чего не справился с управлением и опрокинулся в кювет.
На момент ДТП в автобусе находились два пассажира. Они получили ранения конечностей. Водитель транспортного средства не пострадал. На данный момент обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники ГИБДД в связи со снегопадом организовали сегодня дежурства на федеральных трассах Тюмень - Ханты-Мансийск, Тюмень – Екатеринбург, Тюмень – Курган, Тюмень - Омск.