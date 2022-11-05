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Перевернулся автобус с пассажирами

5 ноября 04:38
Фото: ГИБДД по Тюменской области

Под Тюменью перевернулся автобус с пассажирами

Два человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием рейсового автобуса НЕФАЗ. Авария произошла сегодня утром в районе 9-го километра автодороги Ошкуково – Елаулово - Чикча.

59-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту Тюмень – Криводанова, не выбрал безопасную скорость. Вследствие чего не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

На момент ДТП в автобусе находились два пассажира.  Они получили ранения конечностей. Водитель транспортного средства не пострадал. На данный момент обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что сотрудники ГИБДД в связи со снегопадом организовали сегодня дежурства на федеральных трассах Тюмень - Ханты-Мансийск, Тюмень – Екатеринбург, Тюмень – Курган, Тюмень - Омск.

#Валентина Бурнашева#Общество#ГИБДД#ДТП#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#Автобус
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