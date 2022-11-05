Отказали в лечении

«4 ноября пришла в 11:00 в городскую стоматологию с острой зубной болью. Дежурный врач принимал в порядке живой очереди до 15:00. Передо мной было десять человек. Но когда подошла моя очередь, врач заявил, что больше он пациентов не принимает. Просидела четыре часа в надежде, что мне окажут помощь», возмутилась тоболячка в сообществе «Типичный Тобольск».
В комментариях под постом горожане отметили, что беспорядок в сфере здравоохранения в Тобольске наблюдается уже продолжительное время – часто возникают проблемы и к записью к нужному врачу, в том числе.
«Когда у нас в городе порядок наведут в медицине? Люди устали жаловаться, да и есть ли смысл? В других городах такую помощь оказывают круглосуточно, у нас очень ограниченное количество времени. И не факт, что попадёшь быстро и вообще в тот же день. По все видимости, всё идёт к тому, чтобы люди шли в платные клиники», посетовали тоболяки.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени отсудила у МСЧ «Нефтяник» более 700 тысяч рублей за неверно поставленный диагноз. Врачи не сумели вовремя определить воспаление аппендицита у пациентки, в результате чего она попала в больницу в тяжелом состоянии с перитонитом.