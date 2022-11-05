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Осторожно! Мошенники

5 ноября 12:00
Фото: Следственный комитет по Тюменской области

Телефонные мошенники под видом следователей украли у тюменки более 1 миллиона рублей

Тюменцев предупреждают о мошенниках, работающих под видом сотрудников Следственного комитета Российской Федерации. Аферисты действуют по известной схеме по переводу денежных средств под различными предлогами.

По данным СУ СК России по Тюменской области, в ноябре этого года обманным путем мошенники заставили жительницу Тюмени перевести им на счет крупную сумму денег – более одного миллиона двухсот тысяч рублей.

Жителям региона напоминают: сотрудники следственных органов никогда не требуют перевода денежных средств и не просят сообщать данные банковской карты. О фактах мошенничества тюменцев просят сообщать в органы полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным ЦУР, на уловки телефонных  аферистов попались 60% жителей региона, которым поступали такие звонки. И только 64% из них обратились с заявлением в полицию.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская область#Мошенники#Кража денег#Следственный комитет
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