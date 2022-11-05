Осторожно! Мошенники

По данным СУ СК России по Тюменской области, в ноябре этого года обманным путем мошенники заставили жительницу Тюмени перевести им на счет крупную сумму денег – более одного миллиона двухсот тысяч рублей.
Жителям региона напоминают: сотрудники следственных органов никогда не требуют перевода денежных средств и не просят сообщать данные банковской карты. О фактах мошенничества тюменцев просят сообщать в органы полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области, по данным ЦУР, на уловки телефонных аферистов попались 60% жителей региона, которым поступали такие звонки. И только 64% из них обратились с заявлением в полицию.