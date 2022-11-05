Известен виновник пожара в Костроме

Согласно предварительным данным, это 23-летний уроженец Свердловской области.
«23-летний военнослужащий из Свердловской области Станислав Ионкин», — написал телеграм-канал «112».
Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «112», Станислав поругался с посетителями клуба и выстрелил в потолок из пускового устройства «Сигнал охотника».
Также в телеграм-канале упомянули, что в Костроме молодой человек проходил военную службу. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.
Напомним, 13 человек погибли во время пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме. Пять человек получили травмы, эвакуированы были порядка 250 посетителей и членов персонала заведения.
По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, было подписано распоряжение об объявлении 7 ноября днем траура по погибшим при пожаре в клубе.
Ранее «Наш город» писал о пожаре в клубе «Полигон» в Костроме.