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Известен виновник пожара в Костроме

5 ноября 15:03
Фото: МЧС

Виновник пожара в Костроме Станислав Ионкин служил в Свердловской области

Стала известна личность предполагаемого виновника пожара в кафе «Полигон».

Согласно предварительным данным, это 23-летний уроженец Свердловской области.

«23-летний военнослужащий из Свердловской области Станислав Ионкин», — написал телеграм-канал «112».

Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «112», Станислав поругался с посетителями клуба и выстрелил в потолок из пускового устройства «Сигнал охотника».

Также в телеграм-канале упомянули, что в Костроме молодой человек проходил военную службу. В Свердловской области у него остались жена и двое детей.

Напомним, 13 человек погибли во время пожара в ночном клубе-кафе «Полигон» в Костроме. Пять человек получили травмы, эвакуированы были порядка 250 посетителей и членов персонала заведения.

По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, было подписано распоряжение об объявлении 7 ноября днем траура по погибшим при пожаре в клубе.

Ранее «Наш город» писал о пожаре в клубе «Полигон» в Костроме.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Россия#Ночной клуб#Военнослужащие#Деньги#Конфликты
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