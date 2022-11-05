Избавление животного от стресса

В любой момент хозяин может уехать в отпуск, оставив своего животного дома. Питомцы по-разному переживают стресс от разлуки с нами.
Эксперт объяснила, как нужно подготовиться, чтобы животное не мучилось. Например, отдать его на попечение знакомым.
Необходимо, чтобы у питомца был запас корма на месяц, лекарства и нужные документы. Также специалист советует подготовить переноску и миски.
Важно, чтобы питомец хотя бы немного знал человека, которому вы отдаете его на попечение. Прекрасно подойдут родственники: родители, братья, сестры, бабушки и дедушки.
«Поскольку обстановка „родная“, стресс будет не такой сильный. Тут свои запахи и вещи. Советую соблюдать обыденные ритуалы. Например, игры, обнимания и расчесывания, которые успокаивают животное», — рекомендует зоопсихолог.
Некоторые пользуются услугами домашней передержки на территории зооняни. Однако, хозяину придется постоянно проверять человека, которому он доверяет питомца.
«Для домашних питомцев самым большим стрессом может стать поступление в приют», — заключила специалист.
Ранее «Наш город» писал о том, что в регионе введен карантин в связи с обнаруженными в мясе барсука личинок Trichinella spiralis. Со 2 ноября ограничительные мероприятия действуют в Новотроицком поселении Нижнетавдинского района.