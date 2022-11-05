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Избавление животного от стресса

5 ноября 15:51
Фото: 1MI

Зоопсихолог рассказала, как минимизировать стресс питомца от разлуки с хозяином

Как минимизировать стресс домашнего любимца с хозяином, рассказала зоопсихолог и специалист по коррекции поведения кошек Наталья Нечаева «АиФ-Тюмень».

В любой момент хозяин может уехать в отпуск, оставив своего животного дома. Питомцы по-разному переживают стресс от разлуки с нами.

Эксперт объяснила, как нужно подготовиться, чтобы животное не мучилось. Например, отдать его на попечение знакомым.

Необходимо, чтобы у питомца был запас корма на месяц, лекарства и нужные документы. Также специалист советует подготовить переноску и миски.

Важно, чтобы питомец хотя бы немного знал человека, которому вы отдаете его на попечение. Прекрасно подойдут родственники: родители, братья, сестры, бабушки и дедушки.

«Поскольку обстановка „родная“, стресс будет не такой сильный. Тут свои запахи и вещи. Советую соблюдать обыденные ритуалы. Например, игры, обнимания и расчесывания, которые успокаивают животное», — рекомендует зоопсихолог.

Некоторые пользуются услугами домашней передержки на территории зооняни. Однако, хозяину придется постоянно проверять человека, которому он доверяет питомца.

«Для домашних питомцев самым большим стрессом может стать поступление в приют», — заключила специалист.

Ранее «Наш город» писал о том, что в регионе введен карантин в связи с обнаруженными в мясе барсука личинок Trichinella spiralis. Со 2 ноября ограничительные мероприятия действуют в Новотроицком поселении Нижнетавдинского района.

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Животные#Домашние животные#Редкие животные#Россия#Советы специалистов
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