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Выплаты мобилизованным

4 ноября 05:01

Мобилизованные тюменцы получат около 200 тысяч рублей

Военнослужащим, призванным в армию в рамках частичной мобилизации, выплатят 195 тысяч рублей. Указ о единовременных выплатах подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженных силах Российской Федерации, и военнослужащим, проходившим военную службу по призыву в Вооруженных силах Российской Федерации, гражданам, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы сроком на один год и более, единовременную денежную выплату в размере 195 тысяч рублей», — сказано в документе.

Отмечено, что выплаты не распространяются на военнослужащих из числа курсантов военных образовательных организаций.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области частичная мобилизация завершилась 28 октября. По словам военного комиссара региона Алексей Куличкова, установленный для Тюменской области объем набора призывников выполнен в полном объеме. Конкретные цифры призванных тюменцев в рамках частичной мобилизации на военную службу не называются.  По России в целом призвано в Вооруженные силы 300 тысяч человек.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Армия#Россия#Военнослужащие#Выплаты#В. путин#Указы президента#Частичная мобилизация
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