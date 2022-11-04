Выплаты мобилизованным

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области частичная мобилизация завершилась 28 октября. По словам военного комиссара региона Алексей Куличкова, установленный для Тюменской области объем набора призывников выполнен в полном объеме. Конкретные цифры призванных тюменцев в рамках частичной мобилизации на военную службу не называются. По России в целом призвано в Вооруженные силы 300 тысяч человек.