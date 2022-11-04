Тюменцу отказали в гимне

«Не понимаю, почему я не могу заказать гимн Российской Федерации? Чему это противоречит, если мы находимся на территории России. Я даже готов заплатить 2 тысячи рублей за композицию», возмутился тюменец.
В социальных сетях руководство заведения обвинили в негативно настроенном отношении к России. Также сообщили, что заведение закрылось. Однако это не так – бар работает сегодня по графику.
Работники заведения отказались давать комментарии по поводу произошедшего "Нашему Городу". Сообщили, что все вопросы решаются только через директора. На телефонный звонок руководитель заведения Александр не ответил.
В мае этого года скандальное заведение было оштрафовано на полтора миллиона рублей за продажу алкогольных напитков без лицензии. Бар заставили не только выплатить деньги, но и уничтожить всю имеющуюся спиртосодержащую продукцию.