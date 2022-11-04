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Тюменские автоинспекторы в каникулы более строго следят за безопасностью детей

4 ноября 10:06
Фото: сайт правительства Тюменской области
В период осенних каникул сотрудники ГИБДД Тюменской области проведут мероприятия по дорожной безопасности детей. Акции пройдут на улицах и перекрестках населенных пунктов региона, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

 Автоинспекторы напомнят школьникам о необходимости соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части и обязательном использовании  световозвращающих элементов. 
 У детских садов, мест притяжения населения, парковок торговых центров пройдут рейды по выявлению нарушений правил перевозки детей в автомобилях.

Также в осенние каникулы тюменские ребята примут участие во Всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги», которая до 20 ноября проходит на образовательной платформе Учи.ру.

По данным регионального управления ГИБДД с начала 2022 года на дорогах Тюменской области произошло уже 343 ДТП с участием детей, три ребенка погибли, 386 ранены. Треть всех пострадавших в ДТП детей – дошкольники, две трети из них пострадали в ДТП в качестве пассажиров. Среди детей начальной и средней школы, ставших участниками ДТП, более половины составляют юные  пешеходы и велосипедисты.

Напомним, что в Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

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