Тюменские автоинспекторы в каникулы более строго следят за безопасностью детей

По данным регионального управления ГИБДД с начала 2022 года на дорогах Тюменской области произошло уже 343 ДТП с участием детей, три ребенка погибли, 386 ранены. Треть всех пострадавших в ДТП детей – дошкольники, две трети из них пострадали в ДТП в качестве пассажиров. Среди детей начальной и средней школы, ставших участниками ДТП, более половины составляют юные пешеходы и велосипедисты.