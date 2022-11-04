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Тюмень вошла в антирейтинг

4 ноября 10:12
Фото: 1MI

Тюменская область попала в антирейтинг по числу смертельных ДТП с электросамокатами

Тюменская область заняла четвертое место в рейтинге субъектов Российской Федерации, где с начала года было зарегистрировано наибольшее число аварий с участием электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности.

За девять месяцев в регионе зарегистрировано сорок пять дорожно-транспортных происшествий  участием СИМ. Наибольшее число аварий зафиксировано в Москве (около 200), Санкт-Петербурге (116 ДТП) и Краснодарском крае (53 аварии).  При этом наибольшее число погибших в ДТП отмечено в Тюменской, Свердловской и Московской областях, пишет «ТАСС» со ссылкой на обзор о дорожно-транспортной аварийности в РФ.

Всего в России с начала года произошло более 835 аварий с участием СИМ. В результате происшествий, травмы получили 870 человек, 19 – погибли. По сравнению с 2021 годом зафиксирован рост показателей в два раза.

Ранее «Наш Город» писал, что 15 августа в Тюмени на улице Мельникайте под колеса автомобиля Audi попал 21-летний самокатчик. Молодой человек ехал по проезжей части в том же направлении, что и автомобиль. От полученных травм он скончался.

#Валентина Бурнашева#Общество#ДТП#Аварии#Тюменская область#Новости тюмени#Безопасность на дорогах#Авария#Смерть на дороге
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