Тюмень вошла в антирейтинг

За девять месяцев в регионе зарегистрировано сорок пять дорожно-транспортных происшествий участием СИМ. Наибольшее число аварий зафиксировано в Москве (около 200), Санкт-Петербурге (116 ДТП) и Краснодарском крае (53 аварии). При этом наибольшее число погибших в ДТП отмечено в Тюменской, Свердловской и Московской областях, пишет «ТАСС» со ссылкой на обзор о дорожно-транспортной аварийности в РФ.