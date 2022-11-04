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Строительство пешеходного тоннеля отложили

4 ноября 12:59
Фото: 1MI

Проектирование пешеходного тоннеля в Тюмени начнется в 2023 году

В 2023 году в Тюмени планируют строительство дорог в Зареке, Тюменской слободе и Ново-Патрушево.

Данная информация размещена в документе «О бюджете города Тюмени на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

В следующем году предстоит строительство дороги на улице Газовиков в жилой застройке в районе Муравленко.

В районе Казарово планируется строительство дорог на улицах Земляничной, Яблоневой, Петра Бабичева. В Березняках — на улицах Чимеевской, Стрежевой, Каскаринской. Также в Велижанском жилом районе собираются построить дорогу на улице Зимней.

Планируют продолжить строить улицу Тимофея Кармацкого.

В Тюмени спроектируют транспортную развязку, два тоннеля и мост

Помимо строительства упомянутых дорог в бюджет заложена разработка проектной документации нескольких объектов, а именно: моста через реку Туру с путепроводом через улицы Щербакова и 2-ю Луговую — до улицы Коммунистической. Кроме того, хотят построить подземный пешеходный тоннель через улицы Первомайская — Осипенко.

Автомобильный тоннель будет располагаться в створе улиц Первомайской и Калинина с пересечением железнодорожных путей.

А вот транспортную развязку планируют в районе улиц Калинина и Закалужской.

Ранее «Наш город» писал о том, что в нашем городе изменили наименования трех остановок, расположенных на улицах Мельникайте и Полевой. Об этом сообщили на сайте городской администрации.

 

 

 

 

 

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