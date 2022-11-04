Строительство пешеходного тоннеля отложили

Помимо строительства упомянутых дорог в бюджет заложена разработка проектной документации нескольких объектов, а именно: моста через реку Туру с путепроводом через улицы Щербакова и 2-ю Луговую — до улицы Коммунистической. Кроме того, хотят построить подземный пешеходный тоннель через улицы Первомайская — Осипенко.