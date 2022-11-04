СК расследует гибель подростка

В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Сколько лет было тюменцу и являлся ли он жителем дома, в котором произошло ЧП — неизвестно.