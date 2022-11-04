СК расследует гибель подростка

В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Сколько лет было тюменцу и являлся ли он жителем дома, в котором произошло ЧП — неизвестно.
Очевидцы в социальных сетях сообщают, что подросток выпал с общего балкона, расположенного в подъезде между этажами. В подъезде мальчика никто не знал.
«Я с другом вызвал скорую помощь. Увидели, что человек лежит — померили пульс, он еле чувствовался. Приехала скорая, час медики делали массаж сердца, ничего не помогло. Жалко пацаненка», — сообщил в группе «ЧС Тюмень» Илья Б.
Ранее «Наш Город» писал, что 28 октября в Тюмени с 17 этажа одного из домов на улице Эрвье выпала школьница. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой помощи.