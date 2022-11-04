nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

СК расследует гибель подростка

4 ноября 05:59
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени в ЖК «Звездный городок» с 19 этажа выпал подросток. СК начал проверку

Следственный комитет начал проверку по факту гибели несовершеннолетнего тюменца. Трагедия произошла сегодня ночью в жилом комплексе «Звездный городок». По словам очевидцев, подросток выпал с девятнадцатого этажа одного из домов.

В Следственном комитете по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что в настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. Сколько лет было тюменцу и являлся ли он жителем дома, в котором произошло ЧП — неизвестно.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что подросток выпал с общего балкона, расположенного в подъезде между этажами. В подъезде мальчика никто не знал.

«Я с другом вызвал скорую помощь. Увидели, что человек лежит — померили пульс, он еле чувствовался. Приехала скорая, час медики делали массаж сердца, ничего не помогло. Жалко пацаненка», — сообщил в группе «ЧС Тюмень» Илья Б.

Ранее «Наш Город» писал, что 28 октября в Тюмени с 17 этажа одного из домов на улице Эрвье выпала школьница. Девочка получила травмы несовместимые с жизнью. Она скончалась до приезда скорой помощи.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Гибель детей#Подростки
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25