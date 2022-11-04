Путин подписан указ

Тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, во время мобилизации могут направить на службу на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.