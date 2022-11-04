Путин подписан указ

В документе также определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен.
К таким статьям относятся: государственная измена, шпионаж, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, захват заложников, угон воздушного судна, организация незаконного вооруженного формирования и совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Кроме того, президент подписал указ о статусе добровольческих формирований, которые содействуют Вооруженным силам Российской Федерации и их участников. Они будут являться военнослужащими по контракту.
Другой указ определяет порядок прохождения альтернативной гражданской службы во время мобилизации.
Тех, кто проходит альтернативную гражданскую службу в организациях, подведомственных органам исполнительной власти или органам местного самоуправления, во время мобилизации могут направить на службу на должностях гражданского персонала ВС РФ, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований.
Согласно третьему указу, подписанному Владимиром Путиным, период службы по призыву включается в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию.