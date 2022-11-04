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Пожар на стройке

4 ноября 04:32
Фото: Стройвестник Тюмень

В Тюмени произошел пожар на стройке нового ЖК

Пожар произошел сегодня ночью на территории стройки ЖК "Гринвуд". О возгорании сообщили очевидцы в социальных сетях.
«Горит стройка ЖК "Гринвуд" группы компаний ТИС», сообщили тюменцы.

О причинах пожара не сообщается. Официальные комментарии от МЧС ожидаются.

Жилой комплекс расположен в микрорайоне «Тюменская слобода» на улице Тюменской 13/1. В пяти минут езды от ЖК находится улица Московский тракт, рядом – собственный лесопарк. В настоящее время здесь идут работы по строительству 14-этажных домов. Срок сдачи первой очереди запланирован на четвертый квартал 2024 года.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 2 ноября произошел пожар в частном доме на улице Элеваторной. Площадь территории, охваченной огнем, составила 80 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.

 

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Пожары#Мчс по то#Жк тюменская слобода
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