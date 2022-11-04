Пожар на стройке

«Горит стройка ЖК "Гринвуд" группы компаний ТИС», сообщили тюменцы.
О причинах пожара не сообщается. Официальные комментарии от МЧС ожидаются.
Жилой комплекс расположен в микрорайоне «Тюменская слобода» на улице Тюменской 13/1. В пяти минут езды от ЖК находится улица Московский тракт, рядом – собственный лесопарк. В настоящее время здесь идут работы по строительству 14-этажных домов. Срок сдачи первой очереди запланирован на четвертый квартал 2024 года.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 2 ноября произошел пожар в частном доме на улице Элеваторной. Площадь территории, охваченной огнем, составила 80 квадратных метров. Во время происшествия никто не пострадал.