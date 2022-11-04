Пожар на стройке

Жилой комплекс расположен в микрорайоне «Тюменская слобода» на улице Тюменской 13/1. В пяти минут езды от ЖК находится улица Московский тракт, рядом – собственный лесопарк. В настоящее время здесь идут работы по строительству 14-этажных домов. Срок сдачи первой очереди запланирован на четвертый квартал 2024 года.