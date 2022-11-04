Помощь от тюменцев

По его словам, более 1200 тонн металлоконструкций для правой разрушенной части моста было доставлено с трех заводов. В том числе из Тюмени. Конкретно не указано, какие предприятия подготовили необходимые материалы для ремонта. Вероятнее всего, речь идёт о тюменских предприятиях компании "Мостострой-11" и завода металлоконструкций.
Из 1218 тонн 925 тонн уже смонтировано на месте в виде конкретных пролётных изделий. С 5 по 10 ноября начнутся работы по монтажу новых пролётных строений. Работы ведутся круглосуточно, задействовано 500 человек и 50 единиц техники, также два плавучих крана.
Запустить движение по обеим полосам правой стороны Крымского моста планируют 20 декабря. По одной из полос движение запустят 5 декабря. Ремонт пролетов левой полосы закончат к 30 марта 2023 года.
Ранее «Наш Город» писал, что сотрудников компании «Мостострой-11» планировали направить в командировку в Крым. Специалисты, которые вели проектирование и монтаж конструкций Крымского моста, должны были заняться восстановления моста после взрыва.