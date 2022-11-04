Помощь от тюменцев

По его словам, более 1200 тонн металлоконструкций для правой разрушенной части моста было доставлено с трех заводов. В том числе из Тюмени. Конкретно не указано, какие предприятия подготовили необходимые материалы для ремонта. Вероятнее всего, речь идёт о тюменских предприятиях компании "Мостострой-11" и завода металлоконструкций.