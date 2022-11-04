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Полмиллиарда за улицу

4 ноября 11:10
Фото: 1MI

В Тюмени отремонтируют улицу за полмиллиарда рублей

В Тюмени планируют работы по строительству улицы в жилой застройке, на участке улиц Газовиков и Профсоюзной.

Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», — сообщается в видах работ.

Стоимость контракта составляет 565 197 419 рублей.

Ранее «Наш город» писал о том, что в селе Большое Сорокино Тюменской области построят Центр культурного развития на месте бывшего Дома культуры. На эти цели потратят более 768 млн рублей. Такой лот разместили на портале Госзакупок.

 

#Мелиса Учунджю#Безопасность на дорогах#Россия#Новости тюмени#Строительство и архитектура#Дорожное строительство#Строительство дома#Документы на строительство
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