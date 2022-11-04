Полмиллиарда за улицу

Соответствующая информация размещена на сайте Госзакупок.
Заказчиком является департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации.
«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия», — сообщается в видах работ.
Стоимость контракта составляет 565 197 419 рублей.
Ранее «Наш город» писал о том, что в селе Большое Сорокино Тюменской области построят Центр культурного развития на месте бывшего Дома культуры. На эти цели потратят более 768 млн рублей. Такой лот разместили на портале Госзакупок.