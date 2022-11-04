Открытие выставки

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь искусств - 2022». Мероприятия состоятся на территории музеев региона. Старт назначен на 16:00. Работать музеи сегодня будут до двенадцати часов ночи.