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Открытие выставки

4 ноября 08:50
Фото: правительство Тюменской области

В тюменском музее открыли национальную выставку ко Дню народного единства

В тюменском музейном комплексе им. И.Я. Словцова сегодня, 4 ноября, начала работу национальная выставка. На экспозиции представлены материалы о семнадцати национальностях, субэтносах и крупных диаспорах.

Для посетителей выставки подготовлены мобильные стенды с интересными фактами о национально-культурных объединениях региона. Все экспонаты имеют фотографии, инфографику и тестовые пояснения.

Экспозиция буде работать в Тюмени месяц – до 4 декабря. Вход – бесплатный.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь искусств - 2022». Мероприятия состоятся на территории музеев региона. Старт назначен на 16:00. Работать музеи сегодня будут до двенадцати часов ночи.

 

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Музеи#Выставка#День народного единства
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