Открытие выставки

Для посетителей выставки подготовлены мобильные стенды с интересными фактами о национально-культурных объединениях региона. Все экспонаты имеют фотографии, инфографику и тестовые пояснения.
Экспозиция буде работать в Тюмени месяц – до 4 декабря. Вход – бесплатный.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области сегодня пройдет всероссийская акция «Ночь искусств - 2022». Мероприятия состоятся на территории музеев региона. Старт назначен на 16:00. Работать музеи сегодня будут до двенадцати часов ночи.