Опять очередь на ЖД вокзале

Напомним, тюменцы уже обращались в прокуратуру, жалуясь на длинные очереди перед ж/д вокзалом. Они начали появляться после того, как изменился распорядок перехода и начал работать крытый надземный переход. После жалоб было решено установить дополнительное досмотровое оборудование и еще один вход.