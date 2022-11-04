Опять очередь на ЖД вокзале

«Вход на ЖД вокзал. Разве это похоже на обеспечение безопасности населения?» — задается вопросом автор поста.
Он также приложил фотографию, на которой запечатлена очередь.
Многие жители города в комментариях согласились с тюменцем.
«Тянут просто до того момента, когда что-нибудь произойдет, а потом уже зашевелятся» — считает один из тюменцев.
«Сейчас за час до отправления надо приезжать», — написала Ирина Замараева.
Безопасность должна быть, но не в ущерб пассажирам. Зимой стоять на морозе — ужас. В Екатеринбурге ограждена территория забором и пропускная зона теплая. Никто не стоит на улице. Речь об этом», — высказала мнение Любовь Чистякова.
Напомним, тюменцы уже обращались в прокуратуру, жалуясь на длинные очереди перед ж/д вокзалом. Они начали появляться после того, как изменился распорядок перехода и начал работать крытый надземный переход. После жалоб было решено установить дополнительное досмотровое оборудование и еще один вход.
«Наш город» позвонил дежурному по вокзалу, однако, трубку никто не взял.