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Опять очередь на ЖД вокзале

4 ноября 13:51
Фото: ЧС Тюмень

Тюменцы вновь недовольны очередями на железнодорожном вокзале

Пост с возмущениями был опубликован тюменцем в социальной сети «ВКонтакте» в сообществе «ЧС Тюмень».
«Вход на ЖД вокзал. Разве это похоже на обеспечение безопасности населения?» — задается вопросом автор поста.

Он также приложил фотографию, на которой запечатлена очередь.

Многие жители города в комментариях согласились с тюменцем.

«Тянут просто до того момента, когда что-нибудь произойдет, а потом уже зашевелятся» — считает один из тюменцев.
«Сейчас за час до отправления надо приезжать», — написала Ирина Замараева.
Безопасность должна быть, но не в ущерб пассажирам. Зимой стоять на морозе — ужас. В Екатеринбурге ограждена территория забором и пропускная зона теплая. Никто не стоит на улице. Речь об этом», — высказала мнение Любовь Чистякова.

Напомним, тюменцы уже обращались в прокуратуру, жалуясь на длинные очереди перед ж/д вокзалом. Они начали появляться после того, как изменился распорядок перехода и начал работать крытый надземный переход. После жалоб было решено установить дополнительное досмотровое оборудование и еще один вход.

«Наш город» позвонил дежурному по вокзалу, однако, трубку никто не взял.

 

 

 

 

 

 

#Мелиса Учунджю#Новости тюмени#Жалобы#Вокзал#Железнодорожный вокзал#Вокал#ЖД вокзал#Россия
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