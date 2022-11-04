Опасная погода

По данным метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается околонулевая температура воздуха, осадки в виде дождя и снега. В субботу и воскресенье, похолодает до – 2 – 3. Осадки не прекратятся, скорость ветра составит от 3,7 до 6,8 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.