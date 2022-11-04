Опасная погода

Жителям Тюменской области рекомендуют соблюдать осторожность, в том числе при управлении транспортными средствами.
Также следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.
По данным метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается околонулевая температура воздуха, осадки в виде дождя и снега. В субботу и воскресенье, похолодает до – 2 – 3. Осадки не прекратятся, скорость ветра составит от 3,7 до 6,8 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени выпавший ночью снег стал причиной нескольких аварий на городских улицах. Утром 3 ноября в областной столице были зарегистрированы пятибалльные пробки.