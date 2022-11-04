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Опасная погода

4 ноября 09:18
Фото: МЧС

На Тюменскую область надвигается циклон. Ожидается гололед

Мокрый снег обрушится на Тюменскую область в субботу, 5 ноября. Осадки в регион принесет циклон. По прогнозам Тюменского ЦГМС – филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», вероятны гололедные явления.
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Снег

Жителям Тюменской области рекомендуют соблюдать осторожность, в том числе при управлении транспортными средствами.

Также следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями.

 По данным метеорологов, сегодня в Тюмени ожидается околонулевая температура воздуха, осадки в виде дождя и снега. В субботу и воскресенье, похолодает до – 2 – 3. Осадки не прекратятся, скорость ветра составит от 3,7 до 6,8 метров в секунду, с порывами до 14 м/с.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне в Тюмени выпавший ночью снег стал причиной нескольких аварий на городских улицах. Утром 3 ноября в областной столице были зарегистрированы пятибалльные пробки.

#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Снег#Мчс по то#Безопасность на дорогах
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