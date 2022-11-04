Новый штамм коронавируса «Цербер»

«Наш город» решил разобраться, зарегистрированы ли случаи заболеваемости новым штаммом в Тюменской области и чем «Цербер» может быть опасен.
Мы направили письменный запрос в областное Управление Роспотребнадзора, чтобы выяснить волнующие тюменцев моменты.
Ответ пришел достаточно оперативно.
В ответственном ведомстве нам сообщили, что согласно информации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, в нашей стране все-таки были зарегистрированы новые геноварианты коронавируса — BQ.1 и BQ 1,1, в народе — «Цербер».
Специалисты подчеркнули, что новый штамм представляет собой ответвление штамма «Омикрон».
«Случаи заболевания данным штаммом среди жителей Тюменской области не выявлены», — прокомментировал основной вопрос заместитель руководителя областного Управления Роспотребнадзора Андрей Накатаев.
Ответвление «Омикрона» отличается высоким уровнем заразности. Российские иммунологи отмечают, что заразность гораздо выше, чем у гриппа. Но вот говорить о тяжелом течении болезни пока не приходится. Еще одним отличием подвариантов коронавируса считается то, что «Омикрон» преодолевал постинфекционный и поствакцинальный иммунитет.
Что касается симптоматики, то признаки легкого течения заражения штаммом «Цербер» практически не отличаются от симптоматики предыдущих ответвлений.
Заболевшие россияне говорят о сильной мышечной боли, кашле, насморке, высокой температуре, слабости в теле, дискомфорте в суставах и апатии.
Многих интересует вопрос: кто окажется в категории риска?
Подвариант штамма «Омикрон» хуже повлияет на пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний.
В Управлении Роспотребнадзора по региону «Нашему городу» пояснили, что при любых респираторных заболеваниях рекомендуется не забывать о базовых правилах предосторожности.
Например, людям из уязвимых категорий, в том числе тем, у кого диагностированы хронические заболевания, рекомендуется носить маски в общественных местах, а также пользоваться антисептическими средствами.
«Вакцинация против новой коронавирусной инфекции в нашем регионе продолжается в плановом режиме в соответствии с временными методическими рекомендациями и Календарем прививок по эпидемиологическим показаниям, утвержденными Министерством здравоохранения России. Также сохраняется рекомендация по прохождению ревакцинации от COVID-19», — утверждают сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
Также нам удалось выяснить, что согласно постановлению Главного государственного санитарного врача России по Тюменской области будут продолжать мониторить эпидемиологический процесс новой коронавирусной инфекции для принятия необходимых мер.
А вот глава Роспотребнадзора Анна Попова на XII Всероссийском съезде гигиенистов, токсикологов и санитарных врачей отметила, что никаких конкретных действий пока принимать не планируют. Да и ограничения по коронавирусной инфекции продолжают снимать. Например, решение отменить тесты на COVID-19 для приехавших из-за рубежа россиян было принято 21 октября этого года.
«На сегодняшний день прогнозов резкого угрожающего роста нет, наши ученые таких прогнозов не дают. Кроме того, иммунная прослойка, сформировавшаяся у жителей нашей страны, позволит избежать резкого роста заболеваемости», — считает Анна Попова.
Ранее «Наш город» писал о том, что более 200 тюменцев уже опробовали на себе интраназальную вакцину «Спутник V». Партия специальных насадок распылителей на шприцы поступила в регионе в количестве 18 тысяч штук в конце минувшей недели, но уже успела завоевать популярность у жителей нашего города. Горожане признаются, что этот способ удобен для тех, кто боится уколов, а потому такое введение вакцины против коронавируса — прекрасная альтернатива.