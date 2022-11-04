Новый штамм коронавируса «Цербер»

Ранее «Наш город» писал о том, что более 200 тюменцев уже опробовали на себе интраназальную вакцину «Спутник V». Партия специальных насадок распылителей на шприцы поступила в регионе в количестве 18 тысяч штук в конце минувшей недели, но уже успела завоевать популярность у жителей нашего города. Горожане признаются, что этот способ удобен для тех, кто боится уколов, а потому такое введение вакцины против коронавируса — прекрасная альтернатива.