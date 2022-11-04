В Тюмени пройдет "Ночь искусств - 2022"

Всероссийская акция «Ночь искусств» стартует сегодня в Тюменской области. В ее рамках запланированы более трехсот различных мероприятий. Ожидается, что их посетят не менее двадцати тысяч зрителей.

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