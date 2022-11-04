Ночь Искусств

В Тюмени специальные программы в рамках ночи подготовили Музейный комплекс имени Словцова, музеи «Городская дума», «Усадьба Колокольниковых», «Дом Машарова», «Археологический музей-заповедник на озере Андреевском», исторический парк «Россия – Моя история».
В музейном комплексе им. Словцова состоится масштабный «Словцов-маркет» с участием молодых тюменских мастеров. Посетителей ждет раскрытие тайн дневнегреческих мифов, эксклюзивная арт-медиация по выставке «Три эпохи Марка Шагала», ярмарки, концерты и барабанное шоу от «Hit beat».
Мероприятия начнутся в 18:00 и завершатся к полуночи. Вход практически на все выставки и экскурсии бесплатный. Часть мероприятия доступна по билетам или по Пушкинской карте.
Музей «Городская дума» подготовил для тюменцев множество мастер-классов, световое шоу. Посетители музея также смогут увидеть модную инсталляцию «Индустрия 1920-1950» и многое другое.
В «Усадьбе Колокольниковых» гостей ждут экскурсии, выставки, мастер-классы по рукоделию, концертная программа "Музыкальная эклектика" от популярных тюменских исполнителей, музыкальное представление для детей.
Музеи «Дом Машарова», «Археологический музей-заповедник на озере Андреевском» и исторический парк «Россия – Моя история» также подготовили для тюменцев множество мероприятий – от мастер-классов, арт-медиаций, выставок до аквагрима, ярмарки ремесел и экскурсии с фонариками. Старт мероприятий назначен на 16:00.