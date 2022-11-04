nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ночь Искусств

4 ноября 07:02
Фото: информационный центр правительства ТО

В Тюмени пройдет "Ночь искусств - 2022"

Всероссийская акция «Ночь искусств» стартует сегодня в Тюменской области. В ее рамках запланированы более трехсот различных мероприятий. Ожидается, что их посетят не менее двадцати тысяч зрителей.

В Тюмени специальные программы в рамках ночи подготовили Музейный комплекс имени Словцова,  музеи «Городская дума», «Усадьба Колокольниковых», «Дом Машарова», «Археологический музей-заповедник на озере Андреевском», исторический парк «Россия – Моя история».

В музейном комплексе им. Словцова состоится масштабный «Словцов-маркет» с участием молодых тюменских мастеров. Посетителей ждет раскрытие тайн дневнегреческих мифов, эксклюзивная арт-медиация по выставке «Три эпохи Марка Шагала», ярмарки, концерты и барабанное шоу от «Hit beat».

Мероприятия начнутся в 18:00 и завершатся к полуночи. Вход практически на все выставки и экскурсии бесплатный. Часть мероприятия доступна по билетам или по Пушкинской карте.

Музей «Городская дума» подготовил для тюменцев множество мастер-классов, световое шоу. Посетители музея также смогут увидеть модную инсталляцию «Индустрия 1920-1950» и многое другое.

В «Усадьбе Колокольниковых» гостей ждут экскурсии, выставки, мастер-классы по рукоделию, концертная программа "Музыкальная эклектика" от популярных тюменских исполнителей, музыкальное представление для детей.

Музеи «Дом Машарова», «Археологический музей-заповедник на озере Андреевском» и исторический парк «Россия – Моя история» также подготовили для тюменцев множество мероприятий – от мастер-классов, арт-медиаций, выставок до аквагрима, ярмарки ремесел и экскурсии с фонариками. Старт мероприятий назначен на 16:00.

#Валентина Бурнашева#Общество#Тюменская область#Новости тюмени#Музеи#Музей – усадьба Колокольниковых#Акции#Касается каждого
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25