Наблюдатели проинспектировали СИЗО-1 в Тюмени

Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что Центральный районный суд решил оставить под стражей шестерых молодых людей, которые обвиняются по статьям, связанными с терроризмом. Двое из парней — тюменцы. Следствие считает, что они хотели опробовать взрывчатку в районе ТЭЦ-2.