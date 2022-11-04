Наблюдатели проинспектировали СИЗО-1 в Тюмени

По словам сотрудников общественной наблюдательной комиссии, от арестованных жалобы не поступали. В том числе Кирилл Мартюшев, которого обвиняют в экстремизме, жалоб в адрес администрации не высказывал.
Состоялись встречи сотрудников ОНК с Айдыном Денизом и Юрием Незнамовым. Молодых людей, предположительно, обвиняют в организации террористического сообщества. От Юрия и Айдына жалоб также не поступало.
Трое других молодых людей Олейник Никита, Брик Кирилл и Паклин Роман, которые обвиняются по этому делу, были этапированы в СИЗО Заводоуковска. Поэтому сотрудники не смогли выяснить, в каких условиях содержатся арестованные.
Шестой арестованный по делу об организации террористического сообщества Даниил Чертыков находился при производстве следственных действий.
Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что Центральный районный суд решил оставить под стражей шестерых молодых людей, которые обвиняются по статьям, связанными с терроризмом. Двое из парней — тюменцы. Следствие считает, что они хотели опробовать взрывчатку в районе ТЭЦ-2.