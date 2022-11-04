nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Наблюдатели проинспектировали СИЗО-1 в Тюмени

4 ноября 11:23
Фото: ОНК Тюменской области
Члены областной общественной наблюдательной комиссии посетили СИЗО-1 в Тюмени. Они встретились с Кириллом Мартюшевым и фигурантами «Тюменского дела».
Сюжет
Полиция

По словам сотрудников общественной наблюдательной комиссии, от арестованных жалобы не поступали. В том числе Кирилл Мартюшев, которого обвиняют в экстремизме, жалоб в адрес администрации не высказывал.

Состоялись встречи сотрудников ОНК с Айдыном Денизом и Юрием Незнамовым. Молодых людей, предположительно, обвиняют в организации террористического сообщества. От Юрия и Айдына жалоб также не поступало.

Трое других молодых людей Олейник Никита, Брик Кирилл и Паклин Роман, которые обвиняются по этому делу, были этапированы в СИЗО Заводоуковска. Поэтому сотрудники не смогли выяснить, в каких условиях содержатся арестованные.

Шестой арестованный по делу об организации террористического сообщества Даниил Чертыков находился при производстве следственных действий.

Напомним, ранее «Наш город» писал о том, что Центральный районный суд решил оставить под стражей шестерых молодых людей, которые обвиняются по статьям, связанными с терроризмом. Двое из парней — тюменцы. Следствие считает, что они хотели опробовать взрывчатку в районе ТЭЦ-2.

#Мелиса Учунджю#Полиция#Александр Моор#УМВД#Администрация города#Тюменская областная Дума#Тюмень#Арест#Домашний арест
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25